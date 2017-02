Así se maquilló Lady Gaga para la Super Bowl

Lady Gaga ha sido la artista elegida este año para actuar durante el descanso de la Super Bowl. Vuelta a los orígenes. Esta parece la premisa con la que Lady Gaga ha preparado el «Halftime show» del mayor evento deportivo del año en Estados Unidos. En apenas trece minutos, la artista neoyorquina ha hecho gala de un show perfectamente coreografiado.

Lady Gaga, quien ya ha confiado en múltiples eventos y actuaciones en la marca de cosméticos «Marc Jacobs Beauty», ha vuelto a apostar por la firma subiendo anoche al escenario maquillada por Sarah Tanno, Make Up Artist de la marca. «Para crear el look, me inspiré cogiendo información de todos los looks icónicos que Lady Gaga ha llevado a lo largo de su carrera, y lo elevé a algo nuevo. Quería que ella fuese capaz de mirar atrás, desde hace 10 años hasta ahora, y se viese intemporal», explicó Sarah Tanno durante una entrevista.

El look que lució la estrella del pop consistía en una sombra satinada en los párpados para crear un ojo femenino y brillante. Posteriormente fue delineado en un tono violeta oscuro. Para crear luminosidad alrededor del ojo, se centró en el hueso de la ceja y añadió profundidad y definición al ojo hasta crear el icónico ojo de gato.

El toque final lo puso la máscara de pestañas añadiendo varias capas tanto en las pestañas de arriba como de abajo para un efecto más dramático. Tanno realizó un ojo brillante, glamuroso y femenino que pegase perfectamente con las dos partes del show.

Las mejillas eran el nexo de unión entre ojos y labios, los dos protagonistas. La estilista eligió en esta ocasión un color rosa suave, natural y femenino, que no restase protagonismo a lo realmente importante, los ojos y la boca.

Para completar el look, Tanno quiso crear un labio rojo brillante, que fuese el complemento perfecto para el antifaz de cristales que Gaga llevó en la primera parte de la actuación, y el foco de atención cuando se quitó la máscara en la segunda parte.