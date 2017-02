Manuel Díaz está más feliz que nunca y es que parece que todo por lo que ha luchado durante más de 20 años por fin está dando sus frutos. Si hace menos de una semana conoció por primera vez a su hermano Julio Benítez, tan solo unos días más tarde su padre, Manel Benítez, realizó unas declaraciones en las que se refería a él como «su hijo». «Los dos llevan la sangre fuerte de su padre, sangre del Quinto Califa». Con esta frase, Manuel Benítez reconocía en persona y por vez primera como hijo a Manuel Díaz, puesto que cuando se dictó sentencia en abril de 2016, Benítez no acudió al acto de la vista oral (a lo que tampoco estaba obligado).

Mientras que hace poco más de un año, Manuel Díaz confesaba durante una entrevista con este periódico que había «perdido la esperanza» de reconciliarse con su padre, hoy se puede decir que ambos cada vez están más cerca de lograrlo. «Me habría gustado poder compartir algunos momentos con él. Hay momentos en los que uno se desmoraliza y se da cuenta de que no hay posibilidad alguna. Yo le deseo que le vaya muy bien con su familia», explicaba durante la entrevista.

Tras las recientes declaraciones de Manuel Benítez sobre sus dos hijos Julio Benítez (31), el más pequeño de los cinco vástagos que «El Cordobés» tuvo con Martina Fraysse, y Manuel Díaz (48), el último hijo del torero reconocido por la justicia, coincidirán por primera vez en el ruedo el próximo 11 de marzo, Manuel Díaz ve su sueño hecho realidad.

Proclamarlo a los cuatro vientos

Y así lo ha querido revelar a través de las redes sociales tanto él como su mujer, la venezolana Virginia Troconis. «Hoy ha sido un día especial para mí. Al fin, después de toda una vida de lucha, he recibido el reconocimiento del hombre del cual lo tenía que recibir. Hoy ya nadie me puede negar aquello que siempre supe», escribía Manuel Díaz a través de su perfil de Facebook acompañado de un vídeo, donde Manuel Benítez se refiere por primera vez al diestro como «su hijo» y en el que afirmaba que no descarta un encuentro con Manuel, porque «yo soy su padre, él es mi hijo», declaró.

Por otro lado, su mujer, con la que lleva casado 13 años y con la que se les ve igual de enamorados que el primer día, también ha querido celebrar la noticia a través de su cuenta de Instagram en la que publicaba una fotografía de su marido, muy jovencito, en las gradas de una plaza de toros, con una frase acompañándola: «Hay tres cosas en la vida que no pueden esconderse, el Sol, la Luna y la Verdad…».