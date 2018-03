Maite Galdeano: «Me quise suicidar tirándome a las vías del tren» La madre de Sofía Suescun confiesa que la fibromialgia que padece le llevó a intentar quitarse la vida

Maite Galdeano no está en uno de sus mejores momentos. La madre de Sofía Suescun padece fibromialgia, como María José Campanario y Lady Gaga, una enfermedad de difícil tratamiento que la consume día a día.

«Me duelen tanto las muñecas que incluso cortar ajos y cebollas es una dificultad, no puedo cocinar. Me despierto por la mañana como si me hubiera pasado un camión por encima», confiesa en la revista «Lecturas», en la que asegura que se encuentra completamente hundida y que los dolores le han sumergido en una profunda depresión.

Esta enfermedad le llevó a tocar fondo: «Me quise suicidar tirándome a las vías del tren. Mis perros me sacaron el cuerpo de las vías con el hocico». Un secreto que su hija, que se encuentra participando en el programa de Telecinco «Supervivientes» desconoce. Y añade: «He llegado a pedir al médico la eutanasia porque no quería vivir más».

Por si fuera poco por lo que atraviesa ene estos momentos, Galdeano acaba de empezar con unas hernias grandes con «quistes por dentro a nivel dorsal y cervical», que no se pueden operar, según ella misma ha confesado a la misma publicación.

Por el momento, Galdeano, que trabaja como conductora de autobús en Pamplona -ciudad en la que vive con su hija-, se encuentra de baja. Tampoco ha podido acudir a las últimas galas del programa para defender a su amada hija, está recluida en su casa por culpa de los dolores que le provoca la enfermedad.