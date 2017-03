La madre de Feliciano López no puede más: «Yo sé mi verdad y ya está»

La batalla Carrillo-López parece no acabar nunca. Tras la entrevista que el viernes pasado daba Lucía Pariente en el Deluxe para defender a Alba Carrillo, madre e hija han retomado su su actitud de silencio y hacen oídos sordos a los duros comentarios en su contra. La modelo sonríe después de haber contado su verdad a toda España y sobre todo de tener el divorcio de su ex Feliciano López. Un matrimonio que ha tenido más desavenencias que alegrías y que ha acabado como el rosario de la aurora.

Y como era de esperar, ya que ha sido su postura hasta la fecha, ante el revuelo mediático que se ha creado en las últimas semanas, la familia de Feliciano intenta pasar desapercibida. Europa Press ha conseguido coger en un descuido a la madre del tenista, quien pide continuar su vida tranquila alejada de los medios y sobre todo de la polémica que ha creado este fallido matrimonio.

Gtres

«No quiero saber nada de todo este tema, de verdad. No voy a hacer ninguna declaración. Respete un poquito mi intimidad, de verdad. Que no soy ningún personaje público. Me da igual lo que hablan, nunca he sido un personaje público así que no lo voy a empezar a ser ahora así que por favor os ruego que me dejéis en paz. Me da igual lo que digan, yo sé mi verdad y ya está», ha rogado Belén, madre de Feli.

Mientras tanto, Alba Carrillo continúa con su tratamiento en la López Ibor donde está intentando retomar su vida normal y recuperarse psicológicamente tras este duro trago.