La madre de David Delfín, muy preocupada: «Está muy mal. Se le ha paralizado ya media parte del cuerpo»

La última vez que pudimos ver al diseñador fue el pasado 25 de enero, día en el que se acercó hasta el tanatorio para rendirle un último homenaje a la que fuera su mejor amiga, Bimba Bosé, fallecida el pasado 23 de enero víctima de una metástasis en huesos, hígado y cerebro. Aquel día, y a pesar de estar arropado en todo momento por su pareja, el fotógrafo Pablo Sáez, David no pudo evitar las lágrimas y se derrumbó en el coche a su llegada al tanatorio.

Desde ese día nada nuevo se ha sabido de Delfín, al cual le detectaron hace poco más de un año tres tumores en el cerebro de grado 3, lesiones que le han afectado al habla, la memoria y ha perdido fuerza en un brazo y una pierna.

Su madre, María González, confirmó durante la tarde de ayer que su hijo se encuentra en una situación muy crítica. «Mi hijo está muy mal. Se le ha paralizado ya media parte de su cuerpo. Hay que darle de comer, porque la mano no le responde y estamos todos muy afectados», explica su madre a Vanitatis. Y es que como madre se le rompe el corazón al ver cómo su hijo, de 46 años, se muere poco a poco. «Él no quiere que le vea así. No le gusta que esté allí y sufre por mí», ha dicho tras informar de que la pasada semana viajó a Madrid desde Mallorca para arropar a su hijo en estos momentos tan duros para él.

Oh Mother, I can feel the soil falling over my head Una publicación compartida de David Delfín 🐬 (@davidelfin_co) el 23 de Dic de 2014 a la(s) 1:55 PST

Gracias a ella, David Delfín ha llegado a ser uno de los diseñadores más importantes de nuestro país, puesto que ella era modista y observándola aprendió las nociones básicas de costura. El diseñador es el pequeño de cuatro hermanos. Su madre recuerda para el medio citado el día en el que empezó la pesadilla. «Hace dos años, en fin de año, que vino a pasarlo con nosotros, empezaron todas sus dolencias. Él siempre ha sido un chico muy sano. El fin de año de 2016, estando aquí en casa, fue a ducharse y empezó con unos dolores muy fuertes en la pierna derecha. Él no sabía lo que era y nada más llegar a Madrid fue al médico y le informaron que padecía tres tumores en el cerebro», recuerda devastada.

Desde ese día, el diseñador ha luchado contra su enfermedad y jamás ha tirado la toalla. En junio de 2016 David Delfín mostraba sus cicatrices y hablaba abiertamente sobre su enfermedad para la revista Vogue. «David Delfín. La lucha». Así titulaba la entrevista reportajeada que ha realizado al diseñador. «Uno no se podía tocar por la zona en la que está. Los médicos ahí no entran. Otro estaba bien, se podía quitar sin riesgo de lesiones; y el tercero era complicado pero operable», explicaba el diseñador durante su entrevista. Las fotografías que acompañaban el texto las realizó Pablo Sáez, su pareja, justo después de la operación. En ellas se puede ver cómo el cráneo del diseñador estaba cosido con grapas y puntos de sutura. «Fue una cosa íntima, sin pensar en que se iban a publicar. Era algo nuestro, de los dos. Para recordar momentos. Nos pareció que dentro de la dureza tenían... no sé si decirte belleza, pero sí mucha verdad», afirmó.