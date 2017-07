Madre coraje: la joven mujer de Michael BublÃ©, aliviada tras luchar por la vida de su hijo

Apenas cumplió los 30, pero en su joven vida tuvo que aprender las lecciones más duras para una mujer. Casada con el cantante Michael Bublé, la argentina Luisana Lopilato tiene dos niños, Elías y Noah. El segundo de ellos fue famoso por un comunicado en el que –con una paralizante angustia- la pareja informaba que su hijo padecía cáncer, pidiendo oraciones por él. Hoy, el mayor de sus vástagos está recuperado y sus padres respiran aliviados.

Pasado el temporal para la familia –que, lejos de crear fricciones, los unió más-, la actriz retoma sus compromisos. Toda una «influencer», Lopilato está entre las siete personalidades con más seguidores del país andino. De hecho, las redes fueron su apoyo cuando lo necesitó. «El amor de la gente es uno de los regalos más maravillosos que me dio mi profesión», escribió. También apeló a estos canales para comunicar la recuperación de Noah a través de una foto con él con la leyenda «no hay nada como los mimos de mamá».

Lopilato se hizo conocida en España en 2002 por la serie «Rebelde Way». Allí interpretaba a «Mía», una rubia caprichosa pero seductora, que conquistó al público ibérico. Su fama también llegó por sus parejas previas a Bublé, como el tenista «Pico» Mónaco.

Quince años después, su vida cambió. Luisana tiene en claro que su prioridad es su familia, como lo escribió en su Instagram acompañando la imagen de Noah con la expresión «Family First». De hecho, apenas recibido el diagnóstico de Noah, sus padres frenaron inmediatamente sus carreras. Bublé abandonó la conducción de los Brit Awards. Y Luisana renunció a su rol en la película «Numb», que rodaba con actores como Hayden Christensen y Harvey Keitel. Hoy, ambos retoman sus desafíos con más fuerza, impulsados por la alegría de saber que su hijo salió adelante.

Esta «vuelta al trabajo» incluyó su paso por España el pasado fin de semana, donde ofició como presentadora de los Premios Platino, la gran fiesta del cine iberoamericano que tuvo lugar el sábado 22 de julio. Allí ofició como presentadora. En diálogo con ABC, la actriz habló sobre su emoción por haber sido elegida para cumplir con este rol y afirmó estar «feliz de haber sido convocada para la entrega de los premios y agradecida». Además, adelantó a este medio que el próximo mes de octubre grabará una película con Amaia Salamanca.

Regreso a los medios

lTras meses de silencio, Lopilato retornó a la pantalla chica en el programa de la presentadora Susana Giménez. Para la entrevista, la «diva de la televisión» -como se la conoce en Argentina-, se trasladó especialmente a Canadá. La relación entre ambas es un clásico: la actriz asistió a su plató en octubre, antes de recibir la terrible noticia.

En la TV, Lopilato abrió su corazón: «Lo que me sacó adelante fue la fe, desde el primer momento dije 'se va a curar'. Confié en que Dios iba a seguir haciendo lo que hacía. Es lo que pido todas las noches, fuerza para seguir».

Emocionada, recordó los angustiantes momentos que atravesó. Todo comenzó con una simple gripe de su hijo mayor. «Fui a hacerle los controles y le encontraron algo en la panza y pensaban que era un tumor», relató. Y continuó: «Mike estaba en una entrevista y no me podía comunicar, así saqué un vuelo sin decirle nada y lo llevé a Los Ángeles, sin pensar. Me fui con una valija, lo llevé a un hospital, a un oncólogo que es amigo nuestro. Si no le hacían esa ecografía, no me hubiera enterado o me hubiera enterado tarde».

Por suerte, esos episodios quedaron en el pasado. Con su hijo en recuperación, la argentina vuelve a actuar. Y lo hace con la película «Los que se aman, odian» que se estrenará en su país en septiembre y que causó polémica por las escenas de sexo que protagoniza Lopilato. Así, reaparece con toda su energía. Ya no pide a sus seguidores rezos por Noah, sino que asistan al cine para presenciar su retorno.