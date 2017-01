La madre biológica de Zahara Jolie Pitt suplica ver a su hija antes de morir

Angelina Jolie adoptó a su primera hija, Zahara, en Etiopía en julio de 2005, cuando la niña contaba con tan solo 6 meses de edad. Ahora, 12 años más tarde, la madre biológica de Zahara está pidiendo a la actriz que la deje contactar con su hija. «Solo quiero que sepa que estoy viva y que he intentado durante muchos años hablar con ella», dijo su madre biológica. «No quiero que me devuelvan a mi hija, solo quiero poder estar en contacto con ella y llamarla de vez en cuando», explicó.

Aunque Lebiso, así se llama su madre biológica, no es orgullosa y admite que Jolie le ha dado a su hija una vida increíble. «Angelina ha sido más que una madre para ella», dijo. «Ella ha estado con mi hija desde que era un bebé, pero eso no quiere decir que no la eche de menos, la echo de menos todo el tiempo. Pienso en ella todos los días y siempre intento escuchar su voz o ver su carita. Sé cuando es el día de su cumpleaños pero me siento muy triste por no poder celebrarlo con ella. Me gustaría tanto poder celebrar un cumpleaños con ella y pasar unos días especiales», confesó su madre biológica durante una entrevista.

Lebiso añadió que le gustaría que su hija se enterase de que tiene una madre que la quiere tanto como Angelina. «Sé que su vida está con Angelina en otro país y que habla un idioma diferente al mío. Tiene una vida que yo nunca le podría haber dado, pero aún así me gustaría que supiese que estoy aquí. Mi hija ha crecido hasta convertirse en una mujer muy hermosa y estoy muy orgullosa de ella», explicó.

Las declaraciones de la madre adoptiva de Zahara finalizaron con una petición hacia su madre de adopción, Angelina. «Todos morimos algún día y antes de morir me gustaría que supiese de mí y que sepa también que tiene una familia aquí en Etiopía. Pido a Angelina que me deje hablar con ella, no creo que pida demasiado», suplicó.

La petición de la madre biológica acontece en medio del divorcio de los padres adoptivos de Zahara, Brad Pitt y Angelina Jolie, y una dura batalla por la custodia de la pequeña de 12 años y sus otros 5 hijos, Maddox Jolie-Pitt, 15, Pax Jolie-Pitt, 13, Shiloh Jolie-Pitt, 10, Knox Jolie-Pitt, 8 y Vivienne Jolie-Pitt, 8. Por el momento la pareja ha llegado a un acuerdo de custodia temporal, un tema legal que se ha convertido en una expectación mediática debido a la fama de ambos actores.