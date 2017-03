El pasado siempre vuelve. El equipo de 'Sálvame' ha localizado a Roxana Luque, madre biológica de Chabelita, a las puertas del concierto de Isabel Pantoja en Lima. La mujer se mostraba «feliz y emocionada por estar cerca de su hija». Sin embargo, lejos de conseguir el esperado reencuentro y poner mirar a los ojos a «su pequeña del alma», Roxana no lo consiguió y ha asegurado marcharse triste, aunque sin perder la esperanza.

La cantante daba la pasada noche un concierto en Lima con gran éxito. El aforo estaba completo, con más de 16.000 entradas vendidas. La tonadillera lo dio todo en el escenario: cantó, bailó, bromeó e incluso rapeó, algo nuevo en la actitud de Pantoja que poco a poco recupera la estabilidad y seguridad de siempre.

Gran recibimiento a la tonadillera por parte de sus seguidores - Gtres

Isa Pantoja estuvo en primera fila con una amiga que la acompañó en el viaje y lo que no podía esperar ninguna de ellas era que Roxana Luque, que asegura ser la madre biológica de Isa, acudiera al recinto. Las cámaras de ‘Sálvame’ han captado el momento en el que Roxana esperaba a las puertas para entrar al concierto. «Quiero ver a Isabel Pantoja y además sé que ha venido con Chabelita, quiero verla», decía Roxana.

A lo largo del concierto, Roxana ha transmitido en directo a través de sus redes sociales cada momento que vivía en el recinto ferial, por si Isa contactaba con ella, pero no ha sido así. Han estado a unos metros de distancia, Isa en primera fila y ella al final de la de la pista pero el concierto terminó y no consiguió verla. Por el momento el entorno de la artista no se ha pronunciado pero de lo que estamos seguros es de que esta «provocación» no pasará desapercibida para madre e hija, tal y como han asegurado los colaboradores del citado programa