La madre de Alba Carrillo se suma a la guerra sin cuartel de su hija contra Feliciano López

La modelo Alba Carrillo ha emprendido una guerra sin cuartel, tanto en los juzgados como mediáticamente, contra su exmarido Feliciano López y su familia. Independientemente de la demanda que hay interpuesta contra el tenista, al que reclama los gananciales de seis meses de su matrimonio (según algunas cuentas parece ser que del tiempo que estuvieron juntos tras su boda Feliciano no pasó ni 30 días en Madrid con Alba debido a su intensa agenda de torneos), ahora ha saltado también otra demanda contra su excuñado, Víctor López, al que Alba acusa como culpable de todos sus males, por un caso de falsificación documental en la contratación de una empleada de hogar, como se anunció en «El programa de Ana Rosa».

Lo cierto es que Alba nunca ha ocultado el rechazo de su cuñado y los problemas que protagonizaron desde los preparativos de la boda al día a día ya como esposa de Feliciano. «Víctor quiso que hiciéramos la exclusiva de nuestra boda a puerta cerrada para ganar más dinero pero yo me negué. Víctor apareció en el restaurante donde Feliciano me pidió que me casara con él y me estropeó el que tenía que ser uno de los días más importantes de mi vida. Víctor maneja las cuentas y la vida de mi marido, es quien dispone de todo y nunca me dio mi lugar en esa casa». Así se expresa Alba sobre su «enemigo» número uno.

A la hora de preguntar al aludido qué piensa de todo, la respuesta de Víctor no da lugar a más debates. «No sé nada del tema (la demanda nueva), pero pase lo que pase no voy a hacer declaración ante los medios», responde, intentando así no dar nuevos argumentos a la modelo o incluso a su madre para que pueda seguir con este enfrentamiento que ha colocado a la familia de Feliciano en un escaparate del que siempre ha huido.

Conscientes del impacto mediático que Alba tiene cada vez que sale a la palestra, el panorama de la familia López no es nada tranquilizador dado que siempre se ha movido en el plano del anonimato, siendo Feliciano la única figura reconocida. Este viernes, la madre de Alba Carrillo se sienta en el plató de «Sálvame Deluxe» para seguir aireando los pormenores de la tortuosa relación. De ahí que el tenista, harto de ver cómo salen sus padres y hermano cada vez que Alba arremete contra ellos, está dispuesto a presentar nuevas demandas contra quien en breve se convertirá en su exmujer una vez firmen el divorcio. Eso sí, después de que Alba renunciara a lo que pretendía en su primera demanda, ahora el tenista le pide el pago de costas del proceso que ya ha reclamado su abogada. Si la modelo pensaba que le iba a salir gratis cambiar de intención la realidad es bien distinta.