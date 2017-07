Madonna, de fiesta por el Barrio Alto de Lisboa

Madonna ha vuelto a Lisboa su nueva ciudad fetiche. Los preparativos para su traslado a la Quinta do Relógio, en Sintra, no pueden esperar y ella no ha dudado en plantarse de nuevo esta semana en la capital portuguesa.

Si durante sus 15 días en mayo se alojó en el céntrico Hotel Ritz, ahora ha preferido el lujo sosegado del Pestana Palace, en las proximidades del Puente 25 de Abril y del complejo posmoderno LX Factory, lleno de restaurantes y tiendas «fashion».

Después de su placentera estancia dos meses atrás, no ha tardado en cumplir su promesa de volver pronto para acompañar a su novio portugués, el modelo Kevin Sampaio, de 31 años, a quien conoció mientras aparecía como invitado en un videoclip suyo.

La cantante estadounidense de origen italiano fue vista divirtiéndose en el Barrio Alto, una de las zonas más animadas de Lisboa. Quiso pasar desapercibida, pero unos fans se dieron cuenta de que era ella por la corte de guardaespaldas que la rodeaba. De manera que filmaron unas imágenes como pudieron para difundirlas en las redes sociales.

Será en septiembre cuando Madonna se instale en Sintra, a 30 kilómetros de la cuna del fado, aunque las obras en la finca donde se alza su flamante palacete pueden demorarse un tiempo. Como mínimo, ella ha exigido a su entorno que esté disponible el área residencial porque sus hijas adoptivas Stella y Estere están inscritas en el Liceo Francés de Lisboa y el curso arranca en septiembre.