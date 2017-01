Madonna asegura que no tiene intenciÃ³n de adoptar

La cantante estadounidense Madonna ha desmentido esta mañana el informe publicado por varias agencias de comunicación en el que aseguraban que la estrella había acudido a Malawi con la intención de adoptar de nuevo. Recordamos que la cantante ya había adoptado antes en el mismo país. En 2006 una niña, Mercy James, y un niño, David Banda, en 2009.

Sin embargo, un nuevo informe publicado por Associated Press informa que Madonna no se plantea por el momento adoptar más niños. «Estoy en Malawi para comprobar el funcionamiento del hospital de niños en Blantyre. Me quedaré una temporada aquí pero después volveré a casa», explicó para la revista Us Weekly a través de un comunicado. «Los rumores de un proceso de adopción no son ciertos».

Sus estancias regulares en este pequeño y pobre país de África han sido, en ocasiones, un tema controvertido. Especialmente en 2013, la por entonces presidenta Joyce Banda le reprochó su comportamiento con las autoridades, por reclamar un tratamiento de «vip» injustificado y por fardar de forma exagerada sobre su generosidad con Malawi.

Tras la salida de Banda en 2014, las relaciones de la estrella con el nuevo presidentePeter Mutharika son mejores, habiendo afirmado este último que su gobierno estaría «siempre agradecido por la pasión de Madonna por el país». Madonna creó en 2006 la fundación «Raising Malawi», que afirma haber invertido millones de dólares para financiar orfanatos y diversas instituciones de protección de los huérfanos en el país.

En el año 2006, la cantante se sinceró durante una entrevista con Oprah Winfrey. «Ver a niños de 8 años al frente de la casa. Tienen que sufrir viendo a sus madres morir debido a las lesiones producidas por el sarcoma –un tumor maligno de tejido conjuntivo, de la musculatura y los vasos sanguíneos-. Lo que sufren estos niños debería ser declarado como estado de emergencia», y añadió «Creo que si todo el mundo fuese allí, querrían traerse al menos uno de esos niños a casa con ellos y darles una vida mejor».

La reina del pop pidió a las autoridades de estos países que facilitasen el proceso de adopción para que más familias se animen a ayudar a los miles de niños y niñas que sufren en todo el mundo. «Te aseguro que no importa quién seas o cuánto dinero tengas. Nada va rápido en África», explicó.