Lucía Villalón reaparece tras la ruptura con 'Chicharito' y habla claro

Muy guapa, aunque bastante más delgada, Lucía Villalón reaparecía en la Fashion Week Madrid tras semanas en silencio después de una traumática ruptura con Javier Hernández 'Chicharito'. Ocasión que aprovechó la periodista para hablar sin censura de su situación.

La pareja, que iba a darse el «sí, quiero» el próximo verano, puso fin a casi tres años de amor después de un importante distanciamiento. Lo que en un principio parecía una separación temporal dio lugar a un desencuentro definitivo tras ver al futbolista besando a Camila Sodi en portada de un prestigiosa revista, a pocos días de conocerse la ruptura. Algo que para Lucía ya es tiempo pasado: «Cada uno tiene sus tiempos de luto. Si él ya ha rehecho su vida que le vaya bonito». «Lo que pasó entre nosotros fue que yo no noté su apoyo en un momento vital para mí como ha sido mi problema de salud y eso desencadenó otros problemas», reveló Lucía. Recordemos que la joven tiene una enfermedad congénita en el pulmón que le ha llevado a pasar por el quirófano en varias ocasiones en los últimos meses.

Gtres

«Teníamos la boda planeada y, evidentemente, con la ruptura, se cancela. Teníamos fecha, sí», reconoció con cierto dolor a los periodistas. Y en cuanto a si tenía ya el vestido de novia, Villalón respondió usando el sentido del humor: «He tenido dos neumotórax, una operación de pulmón y una ruptura sentimental, no me ha dado tiempo a mirar el vestido, así que mucho mejor».

Lucía Villalón ha retomado su actividad profesional en Bein Sport, además tras estas duras semanas «destrozada» por la situación donde ha estado arropada por los suyos, ya se encuentra con otro ánimo por lo que no dudó en acompañar a Jorge Vázquez en la presentación de su nueva colección. La comunicadora estuvo muy simpática y receptiva con los medios a los que no les puso ningún límite a la hora de preguntar. Antes de irse confesó que «la vida sigue» y no cierra puertas a los sentimientos: «Si tiene que llegar alguien, llegará, y si no, mejor sola que mal acompañada», concluyó diciendo.