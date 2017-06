Lucía Pariente, madre de Alba Carrillo, vuelve a explayarse hablando de su hija y sus ex

La relación entre Lucía Pariente y el padre de la modelo saltó a la palestra después de que esta confesara que nunca ha estado enamorada de él, lo que desató la locura de Alba Carrillo y convirtió a Lucía en uno de los personajes más criticados de Supervivientes. Ahora que las aguas se han calmado Lucía ha explicado como es su relación realmente y ha continuado desvelando intimidades de su familia.

Lucía ha acudido a 'El Programa de Ana Rosa', donde le han preguntado quién lleva realmente los pantalones en su casa, dado que tanto ella como su hija tienen mucho carácter a lo que la superviviente ha contestado que «en el siglo XXI no se pregunta por eso». Aunque mucho se ha bromeado con que el padre de Alba Carrillo estaba encantado con las dos en la isla, su mujer ha confesado que las echaba mucho de menos: «Nosotros nos lo pasamos muy bien, somos muy divertidos», pero continuando con la broma ha desvelado que estaba encantado porque podía hacer lo que quisiera y ella y Alba no le «permiten» ver el fútbol. De su relación y sus polémicas declaraciones ha comentado: «Yo no amo de forma apasionada, solo quiero». Por ahora y aunque su mujer sigue hablado de él en los platós, Carlos Carrillo no quiere dar la cara y sigue optando por el anonimato, aunque su familia se empeñe en lo contrario.

Cuando le han preguntado por Feliciano López, Lucía ha sido tajante y ha sentenciado que para ella el exmarido de Alba «ya no existe», sin querer pronunciarse al respecto sobre su implicación en el fracaso matrimonial.

En cuanto a Fonsi Nieto, la abuela de su hijo solo ha tenido palabras agradables para el Dj: «Merece todo nuestro respeto y la trayectoria es muy tranquila», aunque la madre de Alba no ha obviado los enfrentamientos del motorista con su hija y los ha definido de «pinceladas» pero confiesa que lo más importante es que su nieto es feliz: «Es una bella persona aunque tiene momentos puntuales, pinceladas como todo el mundo pero los ojos de mi nieto cuando los miro están felices y eso me vale».

Sobre la nueva relación de Alba con David Ballestín y si va a meterse tanto como en las anteriores, se defiende: «Es que no lo he hecho nunca. solo he ido a la casa de mi hija y el 90% de las veces a arreglar chapuzas».