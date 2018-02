Así lucha Belén Esteban contra su enfermedad La colaboradora se ha sometido a una serie de pruebas para ponerse una bomba de insulina

No es ningún secreto que Belén Esteban sufre diabetes desde hace más de 30 años, una enfermedad que le ha dado más de un susto a lo largo de su carrera. Los dos episodios más mediáticos fueron cuando en noviembre del año pasado, la «princesa del pueblo» desveló que vivió muy de cerca la muerte hace unos años como consecuencia de una importante bajada de azúcar. «Yo estuve en coma durante 18 días, con un bajón de azúcar, vi a mi niña cómo me llamaba y escuchaba a mi padre que me decía que volviera, mi niña era muy chiquitita», dijo algo nerviosa durante el espacio de Telecinco, dejando boquiabierto a más de uno. El segundo se produjo durante su participación en el reality «Gran Hermano VIP», donde los nervios hicieron que la concursante sufriera una hipoglugemia derivada de su enfermedad y como consecuencia tuviera que ser atendida por el equipo médico de «GH VIP» para controlar su hipoglucemia con una pastilla.

Una vez más, la enfermedad de la colaboradora le obligó a estar de baja unos días. La ausencia de Belén Esteban en «Sálvame» disparó las alarmas, alimentando los rumores publicados por la revista «Lecturas», en la que aseguraba que La Fábrica de la Tele planeaba bajarle el sueldo de manera considerable a la estrella de la televisión. Una noticia que no tardó en desmentir en cuanto se reincorporó, para cortar de raíz estas especulaciones, al tiempo que aseguraba, misteriosamente, a Paz Padilla: «Dentro de poco habrá noticias mía. Yo nunca me he ido de aquí».

Ayer por fin pudimos conocer el verdadero motivo de su misteriosa ausencia, y es que la ex de Jesulín de Ubrique se ha sometido a una serie de pruebas para ponerse una bomba de insulina. Un mecanismo que tendrá mucho más controlada su diabetes y que le permitirá regular mejor el azúcar. En un primer momento muchos la criticaron, asegurando que mentía, pero en cuanto se la pusieron, Belén no tuvo ningún problema en mostrar el resultado en directo. Tras lo cual la colaboradora explicó que el motivo era que «al tener subidas y bajadas muy fuertes durante mucho tiempo, el endocrino me recomendó usar este nuevo sistema», con el que se muestra realmente contenta: «Algún día la bomba de insulina lo llevarán todos los diabéticos. Es pesado pero mucho más eficaz», aseguró.