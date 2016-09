Leslie Jones bromea sobre la filtración de sus fotos desnuda

Desde que se hizo famosa tras ser elegida para protagonizar la adaptación femenina del clásico «Los cazafantasmas», la actriz Leslie Jones ha sido el objetivo de todo tipo de ataques a través de las redes sociales, siendo el más grave de ellos el que sufrió a finales de agosto cuando su móvil fue hackeado y el material personal que había en él -como selfies de ella desnuda y un escaneo de su pasaporte- acabó publicado en su cuenta de Tumblr.

A pesar del desagradable incidente, la intérprete se había mantenido desde entonces activa en su cuenta de Twitter evitando hacer ningún comentario directo sobre lo ocurrido. Sin embargo, este domingo decidió romper su silencio al respecto cuando subió al escenario del teatro Microsoft de Los Ángeles durante la gala de entrega de los premios Emmy, bromeando acerca de la falta de seguridad de su cuenta de Twitter.

Do you think he could help me catch hacker lmao!! pic.twitter.com/Isk2DTlzC8