Laura Matamoros: «Por el momento no pienso en casarme» La hija de Kiko Matamoros no puede ocultar el gran momento que está viviendo al lado del cocinero Benji Aparicio, con quien espera su primer hijo

G. C.

MADRID 20/10/2017 13:40h Actualizado: 20/10/2017 13:47h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Exultante de felicidad y con un «look» rockero, compuesto por una falda «midi» de cuero y una camiseta blanca con mensaje, Laura Matamoros (24 años) reapareció este jueves en un evento como madrina del nuevo modelo de Citroën en Madrid. Era una de sus primeras apariciones públicas tras el anuncio de su embarazo, junto a su pareja Benji Aparicio (27), por lo que había mucha expectación mediática.

La sobrina de Mar Flores no puede ocultar la felicidad que siente en esta etapa de su vida: «Estoy en un momento muy bonito en el que me encuentro con muchas ganas de lo que viene, la verdad que sí», declaraba en su entrevista con ABC con una sonrisa que iluminaba su rostro. Aunque no era un bebé esperado, la «it-girl» siempre quiso formar una familia. Eso sí, por el momento, no tienen pensado casarse: «El plan que tengo ahora es cuidar de mi hijo y cuidar de mí. No sé qué boda querría porque no me paro a pensar en el futuro lejano. Paso a paso».

Al margen de los síntomas típicos del embarazo como las náuseas y el cansancio, la exconcursante de «Superviviente» afirma sentirse bien y no tener los antojos típicos. Además siempre tendrá a su pareja, un reputado concinero, para satisfacer sus exigencias y deseos. Además de colmarla de felicidad, la hija de Kiko Matamoros asegura que no habrá mejor padre que él: «Va a ser un papá estupendo, de diez, porque le encantan los niños», contó a la vez que añadió que ella también espera ser buena madre.

Matamoros y Aparicio, junto al perro que comparten -REDES SOCIALES

Una gran cambio en su vida que no le va a impedir continuar con sus compromisos profesionales. Desde que ganó «Gran Hermano Vip» y participó en «Supervivientes», Matamoros ha incrementado su popularidad y las marcas intentan aprovechar su tirón mediático. Aunque sigue muy centrada en su canal de Mtmad y en su página web, asegura que está preparando algo que tiene que ver con la televisión y la moda, su gran pasión que comparte con su tía Mar Flores, sin dar muchos más datos.