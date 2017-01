Uno de los ladrones del robo a Kim Kardashian en París confiesa que las joyas fueron derretidas

Kim Kardashian nunca recuperará la joyas que le fueron arrebatadas a punta de pistola en París el pasado mes de octubre.

A pesar de que las autoridades galas han arrestado ya a 17 sospechosos en el violento asalto, las investigaciones continúan para localizar lo más de 9 millones dólares en joyas y objetos personales que le despojaron a la estrella de «Keeping up with the Kardashians». Sin embargo, parece que la posibilidad de recuperar los valiosos objetos se aleja cada vez más pues, según uno de los arrestados, las joyas de la esposa de Kanye West fueron derretidas tan pronto como le fueron robadas.

El diario francés 'Le Monde' informa que el sospechoso Aomar Ait KIhedache, de 60 años, reveló que las joyas fueron sustraídas, fundidas y vendidas en la ciudad de Amberes, Bélgica, ya que es considerada como la capital mundial del comercio de diamantes. «Todos tomamos la decisión de fundirlas», aseguró el hombre al medio citado. «Una de las personas se encargó de eso».

No todo está perdido

Apensar de las malas noticias para la celebrity, parece que no todo está perdido para la estrella. De acuerdo al arrestado -a quien apodan el Viejo y que es considerado el cerebro del golpe- el fabuloso anillo de esmeraldas de Kardashian que le regaló su esposa hace menos de un año, valorado en más de 4 millones de dólares y con un mayor valor sentimental para la estrella de la televisión, se salvó del fuego. «Hay una persona que lo tiene», dijo el Ait KIhedache. «Todos tenían miedo de venderlo porque es una piedra y eso es muy fácil de identificar».

La confesión de KIhedache se produjo tras unos largos interrogatorios que, según 'Le Monde', duraron unas 96 horas. Sus revelaciones se suma a otros os escabrosos detalles del robo que han aparecido en los últimos meses. Entre otras cosas, el Viejo aseguró que ninguno de sus colegas en el robo estaba preparado para el frenesí que se desataría por el asalto y que ellos esperaban que fueron una trabajo «muy sencillo».

Respecto a la idea de robar a Kardashian, indicó que la idea original era robarle en una fecha más temprana a la de los hechos y que despojar a Kim de sus joyas era simplemente «irresistible» por las fotos y videos que ella había colgado en redes sociales. Un comportamiento que fue muy criticado por rostros conocidos precisamente por la misma razón, «exponerse demasiado ante los ojos de gente peligrosa».