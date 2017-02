Kylie Jenner y Tyga retrasmitirÃ¡n su boda por televisiÃ³n

La relación sentimental de Kylie Jenner (19 años) y Tyga (27) ha sido desde hace años un ir y venir de sentimientos. Muchos ya han perdido la cuenta de las veces en las que la pareja ha discutido y finalizado su relación para poco tiempo después hacer las paces y continuar su relación como si nada hubiese pasado.

La pareja ha entrado en el 2017 más enamorados que nunca, tanto es así que la estrella de la televisión ha anunciado que pasará por el altar junto a su novio en los próximos meses. «Kris ya tiene todo pensado en cuanto a las oportunidades de negocio que puede suponer la boda de Kylie y Tyga», ha explicado una fuente cercana a la pareja para el medio estadounidense «Hollywood Life». Tras el rotundo éxito de la serie de televisión «Keeping Up With The Kardashians», el futuro matrimonio tendrá reservado un espacio para retrasmitir tanto la boda como la luna de miel. «Al estilo Kardashian, Kris quiere que todo, desde la fiesta de compromiso a la boda o la luna de miel, salga en televisión».

El plan de Kylie y Tyga recuerda mucho a lo que pasó cuando Kim Kardashian (36) se comprometió con Kris Humprhies (32) en 2011. La mayor del clan estaba grabando uno de los capítulos de la serie cuando volvió a casa con el equipo de producción y se encontró a la estrella de la NBA en su dormitorio sosteniendo un anillo de compromiso de 20 quilates. En la cama se podía leer «¿Quieres casarte conmigo?», escrito con pétalos de rosa.

Los meses siguientes el programa lo dedicó a la planificación de boda de la estrella de la televisión. La boda, de cuatro horas de duración, tuvo que dividirse en dos capítulos de dos horas cada uno. Fue uno de los programas más visto de la historia del canal «E! News». Por desgracia, el matrimonio de Kim con Kris tan solo duró 72 días, pero gracias a la boda se embolsó la escalofriante cantidad de 18 millones de dólares.