Kiko Rivera cancela su promoción en México por un problema imprevisto

Lydia Lozano ha recibido una llamada desde una agencia de comunicación de México que le han confirmado que «Kiko Rivera ha abandonado todas las promociones que tenía en todas las televisiones y ya está en España» y el motivo es, según la colaboradora, «un problema gordo con la madre de su hijo Francisco, Jessica Bueno».

Hasta el momento no ha trascendido la causa de su vuelta a España. Lo último que se supo de la relación del Dj y Jessica Bueno, es que esta, tenía total libertad para llevarse al pequeño Francisco a Londres, aunque esta no tenía la intención de mudarse hasta la capital británica por el momento.

Kiko, que se encontraba promocionando su último tema «Sano Juicio», ha decidido dejarlo todo y volverse a nuestro país y, según Lozano, ya se encuentra en Sevilla. Pero, su prima Anabel Pantoja, que ha entrado en directo en Sálvame, ha negado que el problema esté relacionado con Jessica y que «su llegada se iba a producir entre el día de hoy y el de mañana».

Lo cierto es que, la relación entre Jota Peleteiro, la pareja de Jessica Bueno y el DJ no es tan cordial como debería y es que Kiko Rivera comentó hace un tiempo una foto en la que aparecía su ex pareja con su hijo y que compartió el futbolista, con un comentario en el que ponía «Este es mi hijo Francisco Rivera, Sube fotos del tuyo. Si hay una proxima vez, ya no te lo pedire de buenas maneras. Gracias».

Pues bien, en una de las últimas publicaciones del futbolista en Instagram, le dedicaba un gol a «su mujer y sus dos tigres» refiriéndose a su hijo y al de Kiko Rivera, segúramente no será este el motivo de la vuelta del Dj a nuestro país, pero la polémica está servida y en breves se dará a conocer la verdadera razón de su vuelta a España.