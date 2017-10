Kiko Rivera, amenazado por los independentistas: Â«TÃº eres el claro ejemplo de espaÃ±ol: paleto y fascistaÂ»

El hijo de Isabel Pantoja ha sido uno de los muchos famosos valientes que dieron la cara y defendieron la unidad de España el pasado fin de semana durante el referéndum ilegal celebrado en Cataluña. Kiko Rivera expresó su postura sobre el independentismo con una imagen de la manifestación del pasado domingo en Barcelona en la que se podían ver varias banderas de España, publicada en su perfil de Instagram. La fotografía iba acompañada de un contundente mensaje: «Esto es España y aquí hay que mamar...pese a quien le pese», escribió el hijo de la tonadillera. Algo que no debió sentar demasiado bien a los usuarios de la red social.

Esto es España y aquí hay que mamar....pese a quien le pese. Una publicación compartida de Kiko Rivera (@riverakiko) el 8 de Oct de 2017 a la(s) 4:59 PDT

A las pocas horas, la imagen no tardó en generar un gran revuelo iniciando en los comentarios un debate a favor y en contra de la independencia de Cataluña, algunos de los usuarios cuestionaban las ideas del artista con insultos y críticas. «Menudo paleto estas hecho, tú eres el claro ejemplo de español, paleto cateto y fascista», «Y tú eres retrasado y con eso tendrás que vivir toda tu puñetera vida. Vidca Catalunya lliure!!!», o «Habló el gandul más grande, el que vive de venderlo todo, el que no ha dado un palo al agua en su vida, el que ha ido al colegio solo a la hora del recreo, el que vive de su mamá corrupta. Tú sí que eres un mamón y un sinvergüenza», son algunos de los cient9os de comentarios que inundaron la imagen de la manifestación.

Ante la polémica generada y lejos de avergonzarse, el DJ decidió publicar un segundo mensaje matizando su postura inicial. «Si alguno se ha visto afectado por mi comentario le pido disculpas», explicó Rivera, que aprovechó para recalcar su afecto por Cataluña y Barcelona.

😘😘😘😘 Una publicación compartida de Kiko Rivera (@riverakiko) el 8 de Oct de 2017 a la(s) 9:13 PDT

Una nueva imagen que no se libró de recibir un número similar de críticas e insultos. «La pena es que no podamos vivir en dos mundos: los catetos, ignorantes, que es vuestro caso y los normales que es el nuestro, qué le vamos a hacer», «Estaríamos mejor sin la España profunda y cateta que adoran a este personaje deforme y con una familia de vergüenza. No pierdas el tiempo aquí, ellos sí que serán España para siempre porque así lo desean, por suerte no conocen el futuro, aunque como ves les gustaría estar con nosotros:) nos aman», son algunos de los comentarios que se pueden leer bajo la imagen.