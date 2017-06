Si creíamos que la Primera Comunión de Daniella Bustamante Echevarría iba a traer algo de luz y claridad a la situación de sus padres, nada más lejos de la realidad. En algún momento del fin de semana fueron muchos los que quisieron ver una puerta abierta a la reconciliación y que por fin terminara el cese de la convivencia que ambos mantienen desde enero. Sin embargo, la imagen de ambos tan cómplices ante los medios solo ha traído más informaciones y algunas poco favorables para la actriz Paula Echevarría, que vuelve a sumar «enemigos».

Su exposición y cercanía ante la prensa y la cantidad de momentos que dejó el pasado sábado ha provocado que se analicen al detalle, ya que era la primera imagen juntos en casi medio año. El programa 'Sálvame' expuso a cámara lenta unos detalles de los gestos de la pareja que no se vieron en un primer momento, como cuando Paula le pedía tranquilidad a David, que estaba muy tenso ante la expontaneidad del público asistente que pedía un «que se besen» delante de su hija. En ese momento, salta nuevamente a escena en este culebrón, Kiko Matamoros, quien se guarda muchos datos de la pareja y que no duda en soltar alguna pullita de vez en cuando y dejar caer «que es mucho lo que se calla» especialmente contra Echevarría, a quien define como «muy lista, fría y calcuradora». Matamoros que no le tiembla el pulso al contar informaciones delicadas, añadió un nuevo dato a la situación desvelando que David «desconoce todavía la causa de su separación con Paula ya que a ella no le interesa que eso salta públicamente». «Él se está comportanto como un pardillo creyendo que ella todavía puede darle una oportunidad. Ella sabe lo que hace y su separación definitiva la tomó hace mucho tiempo. Yo mismo apostaba porque era una crisis más de tantas otras, pero tras unas informaciones que me contó su entorno tengo más que claro que esto no tiene vuelta atrás».

Telecinco

Marisa Martín Blázquez habló la tarde del domingo sobre la supuesta amistad de Paula Echevarría con un empresario venezolano, aunque la actriz lo desmiente en rotundo. Kiko Matamoros ha recogido esta información en ‘Sálvame’ destacando que sea verdad o no esa relación, la causa de la separación es «otra y de mayor peso».

Telecinco

El colaborador no ha desvelado de qué se trata, sí se ha reafirmado que el cantante «desconoce» la causa. Es más, según Matamoros, a Paula «le viene estupendamente que se hable del venezolano« y matiza: «La historia es muy distinta y de bastante mayor intensidad lo que pasa que no le interesa que se conozca». Y al ser preguntado por los motivos por los que no se atreve Paula a hacerlo público Matamoros habló de supuestos: «Podría ser que por lo que cuida su imagen pública o por proteger a su hija. El caso es que evita por todos modos que no se conozca la razón». «La que ha tomado la decisión ha sido ella y no precisamente porque Bustamante se vaya tres días de casa o tenga malos hábitos», ha dicho el colaborador antes de concluir recomendando a Paula «no echar pulsos a nadie».

Kiko Matamoros, que pudo hablar con Marisa Martín Blázquez durante una pausa publicitaria, asegura que la periodista sabe «más de lo que ha dicho» y se reiteraba recomendando a la actriz: «Que no le eche pulsos a nadie...».