Kevin Spacey, criticado por declararse gay para esquivar la acusación de acoso sexual a un menor «Este momento particular para 'salir del armario' es dañino para la comunidad LGBT», ha declarado su portavoz

ABC.ES

Madrid 31/10/2017 11:58h Actualizado: 31/10/2017 11:59h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El actor Kevin Spacey se enfrenta a un aluvión de críticas por la forma en que decidió afrontar su sexualidad como disculpa por las acusaciones de abusos sexuales hacia un actor de 14 años. La estrella de House Of Cards y ex director artístico del teatro Old Vic de Londres declaró que no recordaba haber acosado sexualmente al actor de Star Trek, Anthony Rapp, en 1986.

El activista de derechos humanos Peter Tatchell lamentó el momento en que Spacey decidió proclamarse gay: «Es trágico que tras las acusaciones de acoso sexual hacia Kevin Spacey, este haya decidido declararse como persona gay, después de no revelar su sexualidad durante décadas. Es aún peor que mezcle su sexualidad con un comportamiento inapropiado. Su homosexualidad es irrelevante. Son sus acciones deberían ser realmente las que generen preocupación », le dijo a The Guardian durante una entrevista. Y agregó: «Aunque las mujeres son las principales víctimas de abuso sexual y comportamiento inapropiado por parte de figuras públicas masculinas, es evidente que algunos hombres también son víctimas. Todos los afectados, independientemente de su género o sexualidad, merecen admiración por venir y contar su historia».

«Tenemos que responder ante la masa de revelaciones posteriores a Weinstein a cambiar la cultura masculina y laboral que permite el abuso. Para proteger a las generaciones futuras, debería ser obligatorio para todas las escuelas enseñar a los alumnos sobre cuestiones de consentimiento y abuso y desafiar las formas desordenadas de masculinidad que alimentan el abuso sexual», concluyó.

Por su parte, un portavoz del grupo de defensa de los derechos LGTB se hizo eco de las preocupaciones expuestas por Tatchell: «Normalmente cuando salen celebridades del armario, rápidamente enviamos nuestras felicitaciones y hablamos sobre la importancia de los modelos a seguir. Pero para Kevin Spacey elegir este momento particular para 'salir del armario' es dañino para la comunidad LGBT. Su orientación sexual no tiene relevancia para las serias acusaciones que enfrenta, y mezclar estas cosas es extremadamente perjudicial», explicó.

Un portavoz de Netflix dijo que el servicio de transmisión estaba «profundamente preocupado» por la acusación contra Spacey y que la sexta temporada de la serie en la que participa, «House of Cards» será la última.

En una entrevista con BuzzFeed, el actor Anthony Rapp dijo que Spacey, que entonces tenía 26 años, lo acostó en una cama y se subió encima de él intentando mantener relaciones sexuales con él después de una fiesta en su artamento. Tras esto, Spacey sintió profundamente lo que sucedió y continuó su declaración proclamándose abiertamente gay, lo que provocó críticas generalizadas de que Spacey parece estar combinando la homosexualidad con el abuso.