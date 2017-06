Katy Perry se sincera y revela qué «puesto» ocupa Orlando Bloom entre sus amantes

Katy Perry se ha sentido demasiado cómoda en una entrevista. A tal punto, que se ha atrevido a contar algunos secretos de alcoba como, por ejemplo, qué «puesto» ocupa Orlando Bloom entre los amantes que ha tenido en su vida.

La cantante, de 32 años, ha tenido una conversación con James Corden el pasado domingo a través de su canal personal de YouTube.

Algunos de los polémicos temas de conversación han incluido un listado de quiénes han sido sus mejores amantes. Algunos de ellos, muy famosos.

VIDEO | Check out Katy ranked her lovers from best to worst:

1 - John

2 - Orlando

3 - Diplo pic.twitter.com/NmDPUMGJSu