Katy Perry pasa página con un nuevo y provocativo «look»

Katy Perry ha decidido hacer borrón y cuenta nueva en su vida, tras anunciar su ruptura con Orlando Bloom, la cantante se ha sometido a un cambio de look radical.

Hace un par de días, Katy había compartido su cambio de imagen a través de su cuenta de Snapchat. Bajo el título «Comenzar de nuevo», la cantante enseñaba a sus seguidores su nuevo corte y color de pelo. Con un tono rubio muy claro con los lados oscuros y uno de ellos rasurado, la artista daba carpetazo a su relación con el actor de «Piratas del Caribe».

Durante una entrevista realizada, la estrella del pop explicaba su nuevo comportamiento. «Siempre he querido parecerme a Miley Cyrus, tener ese corte de pelo y en este momento de mi vida no me lo pensé y dije: ‘¡Vamos a por ello!’», también hizo referencia a la actriz Scarlett Johansson, «es una de las mujeres más bellas del mundo. La vi en una fiesta de los Oscar y me encantó como lucía ese tipo de pelo y ahora las dos tenemos el mismo corte», explicó durante la entrevista.

La pareja, que decidió poner fin a su historia de amor hace tan solo una semana después de un año de romance. «Antes de que los rumores o las falsas informaciones estén fuera de control, podemos confirmar que Orlando y Katy están tomando un espacio respetuoso en estos momentos», dijeron los representantes de ambos a través de un comunicado.

Tratando de difundir los rumores que comenzaron a circular sobre la pareja después de anunciar su ruptura, la cantante publicó un mensaje en Twitter para declarar que no existía ningún resentimiento por ninguna de las partes. «Todavía queda la amistad y el amor de las exparejas. Nadie es víctima ni villano. Consíganse una vida», expresó entre furiosa e irónica.