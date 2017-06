Kim Kardashian responde a los que la acusan de racista

Cuando hablamos de personas influyentes dentro del mundo de la moda y la estética, se podría calificar a Kim Kardashian West como una de las pioneras. Tras el anuncio de su nueva línea de belleza publicada la semana pasada, la estrella de la televisión tuvo que enfrentarse a una oleada de acusaciones por el hecho de que en la fotografía aparece con un tono de piel más oscuro al que acostumbra con el objetivo de hacer «blackface», es decir, el maquillaje teatral empleado en el siglo XIX para representar a una persona de etnia negra africana. Actualmente este término es sinónimo de racismo para cualquier afroamericano, pese a que en España todavía se ejerza esta práctica en eventos como las Cabalgatas de Reyes Magos celebrados en Navidad. La artista eliminó el tweet original pero horas más tarde decidió compartirlo de nuevo. La imagen continúa siendo la fotografía principal en el perfil de la mayor de las Kardashian.

You dont have to do blackface pic.twitter.com/MLcJ5Hbg9R — Wynters (@Sacha_Wynters) 14 de junio de 2017

Muchas de las acusaciones se centraban en el hecho de que la modelo oscurecía su piel con el propósito de vender su producto, otros en cambio culparon la iluminación y el photoshop utilizado. La controversia estalló a finales de la semana pasada cuando Kardashian publicó dos versiones de la misma foto, una de las cuales tenía la piel notablemente más oscura que la otra. Las redes sociales no tardaron en arder acusando a la artista de racismo.

Dada la cantidad de acusaciones que se vertieron a lo largo del fin de semana, la empresaria decidió responder durante una entrevista publicada en The New York Times: «Yo, obviamente, no quiero ofender a nadie. He utilizado un fotógrafo increíble al igual que un equipo de personas. Estaba muy bronceada cuando rodamos las imágenes y podría ser el contraste», explicó Kim durante la entrevista. «Mostré la imagen a muchas personas y a nadie llamó la atención. Nadie me lo mencionó», confesó. «Hemos hecho los cambios necesarios en esa foto y el resto. Vimos el problema y nos hemos adaptado y cambiado de inmediato», informó a través de la revista.