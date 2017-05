Durante todo el día de ayer personajes del mundo del espectáculo de todo el mundo se volcaron en las redes sociales afligidos por el atentado sucedido la noche del pasado lunes. Un ataque que dejó 22 muertos, varios de ellos niños, y 59 heridos durante un concierto de la cantante Adriana Grande. Artistas y cantantes quisieron mostrar su apoyo a la artista y a las víctimas del ataque a través de internet, entre ellos la mayor del clan Kardashian.

A Kim le pareció que la mejor forma de rendir tributo a las víctimas del atentado terrorista era subiendo a sus perfiles de Twitter e Instagram una imagen en la que aparece ella junto a la cantante, de fiesta. El texto que acompañaba a la imagen ofrecía su pésame por las víctimas y las familias afectadas en el ataque: «No puedo imaginar el miedo y la agonía que los padres deben estar pasando por la búsqueda de sus hijos» y aseguró que estaba rezando por todo el mundo en Mánchester, y añadió: «Los conciertos se supone que es un lugar donde te puedes dejar llevar y divertirte. Da tanto miedo no sentirse seguro en este mundo. Mi corazón está con Ariana Grande Te amo».

Lo que iba a ser un gesto de solidaridad y respeto, se volvió en contra de Kim. A los pocos minutos de su publicación, las redes sociales estallaron contra la celebrity y todo el mundo comenzó a criticar su falta de humanidad en una situación tan catastrófica. Consideraban que no era oportuno compartir una foto de una fiesta, donde aparecía ella, algo que resaltaba su egocentrismo. «Es una tragedia literal y todos estamos rezando, pero en serio Kim acabas de publicar una foto tuya con Ariana con caras felices. ¿Así es cómo expresas tu tristeza? Lo siento mucho por ti», «¿Por qué necesitas una imagen de Ariana y ti misma? Es tan patético», fueron algunos de los cientos de comentarios que recibió la estrella de la televisión.

Tras lo cual, Kim se vio obligada a borrar la imagen de sus perfiles sociales y pedir perdón a través del mismo medio.

I'm praying for everyone in Manchester. This is truly so senseless & heart breaking.