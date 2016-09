Kanye West se siente un «incomprendido» en el mundo de la moda

Tras triunfar en el mundo de la música, el rapero Kanye West también está decidido a dejar su huella en la industria de la moda con su marca Yeezy, a pesar de que siente que el resto de los grandes magnates de la producción textil no le toman en serio.

«A día de hoy la industria de la moda no entiende quién soy. No van a entenderme hasta que me vaya. Soy un incomprendido, nadie de este mundillo está de mi parte. Porque si lo estuviesen me dirían: 'Toma, aquí tienes 80 personas que trabajarán para ti y un contrato sincero y coherente'. En vez de tener que vender mi alma cada vez que saco una colección», se queja el cantante en la revista W.

El marido de Kim Kardashian no solo se siente ignorado y dejado de lado por las grandes firmas, sino que cree que estas intentan directamente boicotearle al considerarle otro «niño rico» más, que quiere convertir su pasatiempo en su negocio.

«En la película 'Rompe Ralph', el personaje de Vanellope se monta su propio coche y todos los profesionales se meten con ella y se lo rompen para que no pueda competir. Pues así me trata a mí en el mundo de la moda. Básicamente, me toca utilizar cada centavo que tengo y consentir que mis empleados me cobren de más. Ese momento de la película es como el que viví cuando, después de hacer un desfile de moda, publiqué un tuit diciendo que tenía una deuda de 53 millones de dólares, y la gente me decía: 'No lo entiendo'. La gente se piensa que soy un niño rico con un hobby, muy pocos saben que tengo un doctorado en arte, en realidad se trata de un doctorado honorífico del Art Institute of Chicago. No es que eso marque ninguna diferencia, pero sirve para callarles la boca a los que me critican. He diseñado esta camiseta con todo lo que tengo, así que cállate la boca», se defiende el cantante.

No obstante, por mucho que la poderosa industria de la moda intente supuestamente acabar con el rapero, sus fans se han encargado de convertir en un éxito cada una de las colecciones de Kanye, consiguiendo por ejemplo que la edición limitada, de 9.000 unidades, de botas Yeezy que diseñó para Adidas en febrero de 2015 se vendiera en apenas 10 minutos a través de la aplicación de la marca.

Sin embargo, el polémico artista no mide sus logros en términos económicos, sino en su libertad para poder hacer lo que le venga en gana.«¿Cuál es mi definición de éxito? Para mí no lo es el dinero. Inspirar a la gente es una definición de éxito. Hacer cosas hasta llegar al límite... ¿Sabes cuál es mi definición de éxito? Tener 39 años, ser un hombre negro y ser capaz de articular mi vida como quiera. Mi definición del éxito es poder escribir un tuit al estilo Charlie Sheen y quedarme tan ancho, como: 'Esto es lo que pienso y ya», se explica el artista.