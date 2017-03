Justine Clarke, la primera aspirante en silla de ruedas que se presenta a Miss Mundo

Si hace unas semanas era noticia Valentina Sampaio (22 años) por ser la primera modelo transexual en copar la portada de la revista «Vogue París», este miércoles lo es Justine Clarke (26). La joven es la única mujer con una discapacidad física -que le obliga a ir en silla de ruedas desde hace dos años- que se ha presentado al certamen de Miss Australia, concurso en el que se elige a la persona que representará al país en la final mundial.

Los estándares de moda y belleza están cambiando. Atrás quedan los tradicionales estereotipos y Clarke representa este cambio. Pese a que fue eliminada en las primeras rondas del concurso que tuvo lugar el pasado sábado, la maniquí sigue queriendo mostrar al mundo que todo es posible y lo hará gracias a la organización Beauty With a Purpose, una ONG afiliada al certamen de Miss Mundo que reúne dinero para niños desfavorecidos a nivel internacional.

«Una silla de ruedas no me define o me limita. Puedo ser fuerte, femenina y guapa. Quiero que la pasarela sea un lugar inclusivo y justo para todo el mundo», dijo Clarke, durante el certamen. «Realmente espero que esto envíe un mensaje de que no importa tu raza, tamaño o discapacidad —lo que sea que te haga diferente—, aún eres hermosa», declaraba pocas horas después al medio «The Advertiser», un diario local australiano.

La propia presentadora del concurso, Andi Lew, subió unas imágenes con ella a su cuenta de Instagram para hacer partícipes a sus seguidores de la valentía de Clarke.

Se desconoce la razón por la que la «top» lleva dos años en silla de ruedas. Durante la entrevista que realizó con la publicación local no quiso desvelar qué pasó realmente, ya que para ella lo más importante no es su historia, sino convertirse en un modelo a seguir para otras mujeres.