Justin Bieber y Sofía Richie han roto

El cantante Justin Bieber y la joven modelo Sofía Richie habrían decidido finalizar su relación y seguir caminos separados para no comprometer sus carreras profesionales, según se desprende de lo publicado por el portal de noticias TMZ citando fuentes cercanas al intérprete canadiense.

La noticia resulta aún más sorprendente si cabe teniendo en cuenta que, solo unos días antes, la hija del legendario Lionel Richie se sinceraba públicamente sobre el vínculo tan «especial» que le unía al astro de la música.

«Tenemos una relación muy especial. Justin es un chico con el que se puede hablar muy fácilmente de todo tipo de temas, y es muy complicado encontrar gente así en una ciudad como Los Ángeles», confesaba la modelo a la revista Billboard.

Una foto publicada por Sofia Richie (@sofiarichie) el 13 de Ago de 2016 a la(s) 10:37 PDT

Uno de los motivos por los que será claramente recordado el último idilio de Justin Bieber reside en la disputa pública que este mantuvo con su exnovia, la cantante Selena Gomez, a cuenta de las imágenes que el intérprete compartía en su perfil de Instagram sacando a relucir su lado más romántico junto a Sofía.

«Voy a hacer que mi Instagram sea de acceso restringido si no dejáis de mandar mensajes tan ofensivos contra Sofía. Si de verdad sois mis fans, no seríais tan crueles con la gente que me gusta», escribía recientemente Justin en su perfil, para a continuación recibir una asombrosa respuesta de Selena Gomez en la que le reprochaba su afición por publicar fotos relativas a su romance.

«Si no eres capaz de lidiar con el odio de muchos usuarios, entonces deja de colgar fotos de tu novia. Debería ser algo especial entre vosotros dos, así que no le eches la culpa a tus fans, ellos te adoran y te quieren», aseguraba la vocalista en un comentario del que muchos han interpretado que estaba cargado de celos.