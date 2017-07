Justin Bieber atropella a un fotógrafo

La estrella del pop Justin Bieber golpeó a un fotógrafo con su camioneta cuando salía de un evento en Beverly Hills la noche de miércoles, según han confirmado duentes policiales esta mañana.

El fotógrafo, un hombre de 57 años que intentaba conseguir una instantánea del cantante, fue atropellado por la camioneta negra que conducía Bieber cuando salía de un local en la esquina del bulevar Wilshire y Hamilton Drive en California. El paparazzi fue trasladado al hospital con heridas leves en una pierna.

BREAKING: Witnesses say Justin Bieber hit a photographer in Beverly Hills on Wednesday evening. Police say it appears to be an accident. pic.twitter.com/tTqgKmAkGb