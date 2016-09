Julio Benítez: «Mi madre sufre más que mi padre»

Este verano está resultando especialmente complejo para la familia Benítez, y más aún tras saberse que El Cordobés y su mujer, Martina Fraysse, habían firmado a mediados de agosto el divorcio, poniendo fin a 41 años de matrimonio (aunque su relación comenzó casi una década antes). La ruptura ha sido de mutuo acuerdo y la relación no ha quedado interrumpida por completo, pues ambos aseguran que tratarán de mantener un trato cordial aún en la distancia.

Lo cierto es que los cinco hijos del matrimonio -María Isabel, Manuel, Rafael, Martina y Julio- se han volcado de lleno en acompañar a su madre, quien ha pasado las últimas semanas en Marbella disfrutando especialmente de la compañía de sus nietos.

Sin reconciliación

Este martes, el más pequeño de la familia, Julio Benítez, confirmaba la información que adelantó ABC el pasado fin de semana. Lo hizo durante el desfile de Emidio Tucci para El Corte Inglés en la pasarela MFShowMen, que tuvo lugar en el Museo del Traje de Madrid. «Efectivamente, ya es oficial su divorcio. Es una decisión tomada por ambos de mutuo acuerdo. Por mi parte, lo único que quiero es que sean felices y si ésta es la manera, pues adelante. Es cierto que no es agradable que tus padres se divorcien, pues es algo que no esperas. Pero en este momento yo no veo una posibilidad de reconciliación. Lo veo muy complicado», explica Julio. Respecto a cómo han encajado cada uno de ellos el final de su matrimonio, el diestro asegura que «evidentemente, mi madre es más sentimental y sufre más. Por eso la apoyamos. En este final no ha habido malas maneras y todo ha sido bastante correcto. Repito que quiero su felicidad y que disfruten de su vida».

Sobre el rumor de la existencia de terceras personas en esta ruptura, Julio Benítez tiene claro que no es cierto: «Yo no he oído ni visto nada y no creo que las haya», afirma.

Para Benítez, estos últimos meses están siendo muy intensos tras su vuelta a los ruedos, tanto en España como en Perú. Y ahí quiere seguir en el futuro inmediato. «Estoy muy agradecido por la manera en que la Casa Real se vuelca en su apoyo a los toros», comenta tras las declaraciones de Felipe de Marichalar hablando de Víctor Barrio, en su primera entrevista para un medio que, todo sea dicho, su padre desconocía como ha manifestado a gente de su entorno.

El quinto hermano

A la pregunta de si aceptaría compartir cartel con su hermano Manuel Díaz «El Cordobés», responde que él es torero y no tiene ningún problema. Lo que sí añade es que hasta la fecha no ha habido ningún contacto de su familia con El Cordobés (hijo) y de ahí que el anhelado abrazo que el diestro madrileño aún espera recibir de su padre siga siendo un sueño sin final feliz. Y es que pese a saber por el ADN que Manuel Díaz es su hijo, El Cordobés sigue sin dar su brazo a torcer. Sólo se prestó a someterse a una analítica, pero volvió a su casa dando de nuevo la espalda a un hijo que ya nadie duda es suyo.

Durante todos estos años, Manuel Benítez negó ser el padre biológico y hasta sus amigos comentaban que siempre les recordaba que ni la madre ni el chico le habían llevado ante la Justicia. Hoy, esas palabras se han vuelto contra él y ahora que siga sin querer mirar a los ojos al hijo que nunca ha querido tratar sólo dan muestra de su carácter. Su hijo Julio, dentro de la discreción y prudencia que le caracteriza, tiene más papeletas de conocer al hermano, siempre y cuando venga un empresario taurino que decida reunirlos en una tarde que podría ser de lo más emotiva.