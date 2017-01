Jessica Bueno deja un significativo mensaje a Kiko Rivera y aviva la tensión

Jessica Bueno tiene claro lo que pasará más pronto que tarde: «Tres cosas no pueden ser ocultadas por mucho tiempo: el sol, la luna y la verdad». Conocer la verdad. Así de claro lo dejaba la pasada tarde la modelo en su cuenta Instagram. En la imagen, deja caer la sospecha y las duda sobre si todo lo «filtrado» por el padre de su primer hijo es cierto o no del todo.

La semana pasada saltaba la noticia de que el hijo de Isabel Pantoja había ganado una importante cuestión legal en la batalla de su hijo, al frenar una jueza que el menor pueda irse a vivir fuera de España. Jessica y su marido Jota Peleteiro han estado a caballo entre España y Londres, por la profesión del futbolista. Jessica y Jota se casaron el 7 de junio de 2015 en Marbella. Meses después la modelo se mudaba a Inglaterra, donde su marido había fichado por el mismo club inglés que este año ha vuelto a reclamar sus servicios.

Según adelantó en exclusiva ¡Hola! «este auto rompe con los supuestos planes de Bueno de llevarse al pequeño a vivir a Londres tras el fichaje de su marido, el futbolista Jota Peleteiro, por el club inglés Brentford».

☝🏼👏🏻👏🏻 🌛🌞 🕰 Una foto publicada por Jessica Bueno (@jessica_bueno) el 28 de Ene de 2017 a la(s) 6:04 PST

Como era de esperar la reacción de los seguidores ante el mensaje de la maniquí no se hizo esperar que se posicionaron rápidamente con la joven, quien en los últimos tiempos se había mantenido al margen de la polémica. Un usuario comentaba en la imagen: «Hay gente que utiliza a los medios para contarnos una vida que no es... Si supiéramos toda la verdad podríamos hablar. Jessica, ánimo y defiende que tu hijo siga creciendo en una familia tan bonita. Padre es el que enseña una buena moral, el que quiere que su hijo aprenda y estudie en buenos colegios... No el que utiliza las redes sociales para enseñar una vida que no existe», dice @Oban1294 entre muchos otros. Rivera por su parte no se ha pronunciado al respecto.

Cabe resaltar que la batalla entre Kiko Rivera y Jessica Bueno continúan a día de hoy por la custodia del pequeño Francisco. La ex pareja inició el proceso judicial en 2013 por la custodia de la criatura. Aunque el hijo de la tonadillera sigue luchando con fuerza por conseguirla, ya que considera que «lo mejor para el menor es que viva en un único lugar», ha dado un paso adelante logrando una importante victoria en un tema que le estaba «costando la salud». Su hijo mayor no vivirá fuera de España, hasta nueva orden.