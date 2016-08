Jessica Alba quiere que se sirvan chupitos de tequila en su funeral

Aunque esperamos que aún falte mucho tiempo antes de que pase a mejor vida, la actriz Jessica Alba ya tiene claro cómo quiere que sea su funeral: un evento alegre con el que «celebrar» su vida, por lo que dejará instrucciones precisas para que repartan chupitos de tequila entre los asistentes.

«Los funerales son muy deprimentes, yo quiero que el mío sea una celebración, algo no demasiado triste. Todo el mundo tendrá que beber chupitos de tequila, eso seguro», asegura la intérprete a la revista NME. Siguiendo con la temática mexicana, a Jessica también le gustaría que una banda de mariachis la acompañara hasta su última morada: «Hay una canción mariachi que escuchaba a menudo cuando era pequeña y que sería muy adecuada. Se llama 'La Charreada'».

Antes de marcharse de este mundo y poder protagonizar un funeral por todo lo alto, Jessica quiere conseguir que sus hijas -Haven (5) y Honor (8), fruto de su relación con Cash Warren- lleguen a sentirse orgullosas de su madre gracias al trabajo que realiza con su empresa The Honest Company, que comercializa productos para el hogar y para el bebé respetuosos con el medio ambiente.

«Está muy bien que ellas sepan lo que es The Honest Company. Son conscientes de ello. Está bien que vean a su madre hacer cosas diferentes. Cuando estamos en casa soy su madre, y no les gusta que me ponga a bailar porque les da vergüenza. Pero en el trabajo me ven ejerciendo un papel diferente y han visto cómo ha ido creciendo la compañía. Al principio teníamos una oficina diminuta y según hemos ido creciendo y creciendo hemos ido contratando más empleados. Es genial enseñarles todo eso», comentaba la actriz al portal de noticias ET Canadá.