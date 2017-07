Jeremy Meeks, el preso mÃ¡s sexy del mundo, pillado siendo infiel con una heredera millonaria

Jeremy Meeks se hizo famoso después de que la foto de su ficha policial se hiciera pública. El mundo enloqueció con su rostro y después de cumplir con su pena de cárcel se ha convertido en uno de los top model más cotizados de estas últimas temporadas, que podría terminar de alcanzar su triunfo en la moda después de conocerse su última conquista.

A pesar de que el modelo está casado y es padre de dos niños, ha sido pillado por el objetivo de los paparazzis al lado de una millonaria heredera. En las imágenes aparecen el modelo y Chloe Green, la heredera del imperio TopShop y de 25 años de edad. Ambos aparecen en actitud muy cariñosa mientras navegaban en barco por el Mediterráneo.

Instagram

Tras publicarse la noticia en medios internacionales, Chloe ha publicado una foto junto al modelo y el agente de este, con el siguiente mensaje: «Sólo el principio... Apreciamos todo el amor y el odio». Lo que podría suponer la confirmación de la relación y el tándem revolucionario del mundo de la moda.

Según declaran fuentes cercanas a la pareja a The Sun, se conocieron durante el Festival de Cannes en mayo y la joven heredera no puede estar más ilusionada, a diferencia de su padre que no aceptaría su pasado de expresidiario. Por ahora no se conocen detalles de la relación del modelo con la que fuera su mujer.