Jennifer Lawrence no se arrepiente de haber bailado borracha en un club de stripers

A diferencia de Justin Bieber, Jennifer Lawrence no está dispuesta a disculparse por dejarse llevar en un club de striptease en el que se celebraba la fiesta de cumpleaños de una de sus mejores amigas, e internet la apoya en su decisión. La actriz, de 26 años, emitió un comunicado a través de su perfil de Facebook en el que asegura que no se arrepiente de nada. «Bajé la guardia de mi paranoia por un segundo para divertirme», explica a través de la publicación, confesando que creía que sus bailes «estuvieron bastante bien».

En el vídeo se puede ver como la intérprete intenta acceder, entre tambaleos y tumbos, a una zona de pole dancing para bailar con la barra. A pesar de que la imagen es de pésima calidad, se puede reconocer a Lawrence junto a un amigo con el que no para de abrazarse, en señal de cariño y exaltación de la amistad.

La actriz siempre ha intentado ser cautelosa con su vida privada. Desde que unas fotos privadas suyas fueron hackeadas y distribuidas sin su consentimiento en 2014. «Solo porque soy una figura pública, solo porque soy actriz, no significa que haya pedido esto», dijo la oscarizada meses más tarde. «Es mi cuerpo, y debe ser mi elección, y el hecho de que no es mi elección es absolutamente asqueroso. No puedo creer que vivamos en ese tipo de mundo», declaró furiosa por el revuelo mediático que se originó.

En esta ocasión la actriz también se negó a disculparse por las fotos, que solo estaban destinadas a los ojos de su entonces pareja Nicholas Hoult, «No es un escándalo, es un delito sexual», argumentó. «Es una violación sexual, es asquerosa». Lawrence, que temía que su carrera terminara después de la piratería, añadió, «Cualquiera que vea esas fotos, está perpetuando una ofensa sexual, debe encogerse de vergüenza».