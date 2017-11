Jennifer Lawrence habla sobre sus fotos desnuda: «Sentí que me violaba todo el planeta» La intérprete fue la primera víctima entre las más de 100 celebridades que fueron atacadas por piratas informáticos filtrando imágenes suyas desnudas

Jennifer Lawrence todavía no se recupera del escándalo que generaron las fotos hackeadas de su iCloud, en las que posaba desnuda y provocadora para su novio. La actriz habló esta semana sobre lo que supuso ver cómo sus fotos desnudas se difundían por todo el mundo. En una entrevista con la revista «The Hollywood Reporter», la actriz confiesa que fueuna experiencia profundamente «violenta»de la que todavía está luchando por superar. «Sentí que me violaba todo el planeta».

La intérprete, de 27 años, fue la primera víctima entre las más de 100 celebridades que fueron atacadas por piratas informáticos filtrando imágenes suyas desnudas en el año 2014. La protagonista de «Los Juegos del Hambre» aseguró que decidió no demandar porque en ese momento estaba más concentrada en lidiar con lo que le había sucedido. «Cuando sucedió lo del pirateo informático, me sentí tan violada que ni siquiera puedo expresarlo con palabras», y añadió «Muchas mujeres se vieron afectadas, y muchas de ellas se comunicaron conmigo para demandar a Apple o demandar a [otras personas], y nada de eso realmente me traería paz, nada de eso me devolvería mi cuerpo desnudo. No estaba interesada en demandar a nadie, solo quería curarme».

No es la primera vez que la intérprete se atreve a hablar sobre este tema tan delicado. Hace tres años concedió una entrevista a la revista «Vanity Fair» en la que rompía su silencio y hablaba sobre este traumático incidente. «El hecho de que yo sea una figura pública y una actriz no quiere decir que haya pedido que me pase esto. Es mi cuerpo, y tendría que ser mi decisión, y el hecho de que no haya sido mi decisión es absolutamente repugnante».

La ganadora de un Oscar reveló que incluso intentó escribir un comunicado cuando las fotos se filtraron pero no pudo: «Todo lo que traté de escribir me hacía llorar o enojarme. Empecé a escribir una disculpa, pero no tengo nada por lo que pedir perdón. Estuve en una hermosa, sana y gran relación durante cuatro años. Era una relación a distancia, y la opción es que tu novio mire porno o que te mire a ti».

Hoy se ha confirmado la noticia de que Jennifer Lawrence y el director de cine Darren Aronofsky, de 48 años, se han separado después de más de un año de relación. La pareja se conoció en septiembre de año pasado y su relación continuó floreciendo a pesar de la notable diferencia de edad de 22 años. La pareja siempre se ha mantenido al margen del foco mediático, sobre todo durante la promoción de su última película (protagonizada por ella y dirigida por él) y tan solo posaron juntos durante el estreno del film en Nueva York.

Anteriormente a Lawrence se la relacionó con el actor británico Nicholas Hoult y más tarde el líder de Coldplay, Chris Martin. Por su parte, el director de cine estuvo casado durante nueve años con la actriz Rachel Weisz, furto de esta relación nacieron su hijo Henry, de 10 años.