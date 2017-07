Jay-z se confiesa y habla como nunca antes de su relación con Beyoncé

Si hace unos meses saltaba a la luz una supuesta infidelidad del rapero JAY-Z hacia Beyoncé. Ahora el cantante vuelve a remover una etapa amarga en su vida con el lanzamiento de un mini documental para su nuevo álbum, «4:44», y el último clip, y confirma que las informaciones de deslealtad podrían ser ciertas.

El video de 11 minutos contiene conversaciones exclusivas de lo más profundas sobre sus relaciones con mujeres y entrevistas con famosos como Chris Rock, Will Smith, Kendrick Lamar, Chris Paul, Jesse Williams, Aziz Ansari, Mahershala Ali y Meek Molino. «Esta es mi vida real. Acabo de llegar a este lugar, a la casa que construimos esta mansión grande y hermosa. Algo que empezados a crear de una relación que no estaba totalmente formada sobre el ciern por cien. De ahí que crujan grietas y que empiencen a salir problemas que el público puede ver», explicó JAY-Z sobre su matrimonio.

«Fue entonces cuando tuvimos que llegar a un punto de, 'Ok, dinamitados todo esto y vamos a empezar desde el principio... Es lo más difícil que he hecho», continuó.

Una publicación compartida de Beyoncé (@beyonce) el 21 de May de 2017 a la(s) 3:35 PDT

«No sé que me está pasando. No te vatas. Eres todo para mí», dijo, recordando unas vacaciones con Beyoncé durante las cuales suplicó a su esposa que no se fuera.

El documental dará mucho que hablar. Es la primera vez que JAY-Z habla abiertamente de su vida más personal sin censura.