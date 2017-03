Jane Fonda (79 años) se abrió por primera vez y reconoció haber sido víctima de una violación. «Fui violada cuando era una niña y me han despedido porque no me he acostado con mi jefe y siempre pensé que era por mi culpa», ha explicado en una entrevista con The Edit. «Me costó 60 años aprender a decir que no». Su pasado le inspiró para convertirse en una feminista y defensora de los derechos de la mujer. «Una de las cosas que debe lograr el movimiento femenino es que las mujeres se den cuenta que una violación no es por su culpa», agregó. En 2001, la actriz fundó el «Centro Jane Fonda para la Salud Reproductiva Adolescente», una organización que ayuda a prevenir el embarazo en menores de edad.

«He aprendido que el único poder que tengo en mi carrera es la palabra ‘no’», aseguró. «Cuando era joven no sabía defenderme». La emblemática intérprete cree que en Hollywood se preocupan cada vez más en el físico y menos en el talento, por el miedo de las mujeres a ser juzgadas. «Crecí en los años 50 y tardé mucho en aplicar el feminismo en mi vida. Los hombres que han pasado por mi vida han sido maravillosos, pero víctimas de un sistema de creencias patriarcal», dijo. «Decidí que no iba a renunciar a lo que yo quería con el fin de complacer al hombre con el que estaba en ese momento», alegó.

Con una larga e ilustre carrera sobre sus espaldas, la actriz ha sido casi tan famosa por su activismo político como por sus dos Oscar. «No me convertí en activista hasta los 31 años, momento en el que me enteré de lo que realmente estaba sucediendo en Vietnam», y añadió, «me planteé incluso abandonar el cine para convertirme en una activista a tiempo completo».

Fonda tiene tres hijos, Maria Luana Williams, de 49 años, fue adoptada cuando Maria ya era una adolescente; Vanessa Vadim, de 48, y Troy Garity, de 43. Durante su entrevista, la actriz fue muy crítica en su papel como madre y confesó que muchas veces deseaba volver atrás para ser una mejor. «Nunca es tarde. Estoy tratando de compensar por lo que no hice en el pasado. Cuando muera quiero que mi familia esté a mi alrededor», explicó.

Jane nunca ha tenido ningún problema a la hora de hablar sobre su familia. En septiembre de 2004 reveló que su madre, Frances Seymour, también fue violada tras lo cual se suicidió, a los 42 años, cuando Fonda tenía tan solo 12 años. La actriz realizó estas declaraciones con motivo del 40 aniversario del «Centro de Tratamiento de Violación», una organización que proporciona tratamiento gratuito a las víctimas de agresión sexual. La estrella descubrió este terrible acontecimiento cuando revisó los registros médicos de su madre para escribirsus memorias.