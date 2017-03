Ser un rostro conocido no siempre es fácil, si no que se lo pregunten a Jaime Cantizano (43 años), quien lleva meses siendo víctima de un acosador. Siempre ha sido un hombre muy discreto con su vida privada, por eso no había transcendido nada hasta ahora.

El conductor del programa de radio «Atrévete» lleva desde verano recibiendo mensajes amenazantes, que solo han ido a peor. Por eso, el también presentador de televisión no dudó en ponerlo en las manos de la Polícía. El pasado 1 de marzo acudió a declarar a los juzgados de Plaza de Castilla para prestar declaración y ratificar la denuncia que había interpuesto hace unos meses.

No es la única medida que ha tomado. También ha reforzado la seguridad en torno a su domicilio, después de que este se personase en su casa y consiguiese el número de teléfono de varios miembros de su familia, según informa la revista «Lecturas».

«Te quiero ver sufrir como he sufrido yo», fue uno de los mensajes que recibió Cantizano. Parece ser que esta persona está totalmente obsesionada con el presentador de «Objetivo Eurovisión». Incluso piensa que ha vivivo un romance con él.