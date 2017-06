Ivonne Reyes se recupera de la intervención quirúrgica

Junto a su actual pareja, Sergio Ayala, y con ese espíritu tan optimista que siempre demuestra, Ivonne Reyes se recupera en su casa tras la intervención quirúrgica que le realizaron la pasada semana, en la que le quitaron las placas y los tornillos que le pusieron en el pie, después de una rotura de meses atrás. «Tengo un tiempo de reposo, pero por fin ya ha pasado lo peor. Recuerdo la intervención como si estuviera en un taller con el serrucho sonando y los martillazos. Menos mal que yo estaba con la epidural y no sentía nada. Voy a aprovechar este parón para recuperar energía de cara al verano», explica. Pese a todo Ivonne no se queja, aunque sí confiesa que está deseando volver a recuperar la movilidad para cumplir con los compromisos profesionales que le están surgiendo tras su participación en el concurso de «Gran Hermano». Fue precisamente en este reality de Telecinco donde conoció a su actual amor, un exconcejal del PP, que perdió su cargo por entrar en la casa de Guadalix, algo insólito, ya que no tuvo problemas cuando lo hizo en «Mujeres, hombres y viceversa».

El parón de Ivonne no significa un receso en su batalla judicial con Pepe Navarro. Sigue dispuesta a demandar todo aquello que sus abogados vean denunciable en lo relacionado con la paternidad de su hijo Alejandro. «No tengo ninguna prisa. Todos los pasos se están dando y todas las querellas tendrán su recorrido. Por suerte estoy en un momento muy tranquilo de mi vida y después de las cosas tan duras que he vivido, esto no me altera y no cambiaré mi manera de actuar», zanja sobre el tema.