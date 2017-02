Ivonne Reyes: Â«Pepe siempre ha estado obsesionado conmigo, nunca se ha desenamoradoÂ»

Tras pasar por los juzgados esta mañana para declarar como denunciante en el juicio por el «Caso Guateque», la concursante ha vuelto a la casa de Gran Hermano VIP sin demora. Pocas horas después de pisar la casa de Guadalix de la Sierra, la tertuliana ha ejercido su profesión entrevistando a Ivonne Reyes, y consiguiendo que hablase sobre su relación con Pepe Navarro.

La periodista inició el cuestionario preguntando sobre su relación con Sergio Ayala y el hecho de que él sea más joven, asegurando que la actriz está acostumbrada a ser la joven de la relación, algo que Ivonne ha desmentido tajantemente confesando que el único más mayor con el que había mantenido una relación había sido Pepe Navarro.

En ese momento, Aída Nízar ha desviado la conversación hacia lo que de verdad le interesaba, la relación de la venezolana con el escritor de cine. «Pepe siempre ha estado obsesionado conmigo, nunca se ha desenamorado», aseguraba la actriz ante la atente mirada de su compañera de concurso. «Si no explícame a mí por qué todavía me mantiene ahí, dándome por saco todo el tiempo», ha puntualizado.

Ivonne Reyes está convencida de que su expareja quiere hacerle daño a cualquier precio, según le ha confesado a la tertuliana, por el hecho de que se siente «despechado» después de que ella decidiese acabar con su relación. «Trabajábamos juntos, hacíamos todo juntos. Son tres años, casi cuatro. Pasábamos todo el día juntos y estaba con Eva, pero él me decía que no y ella me decía que sí», ha recordado la actriz puntualizando que el aquel momento ambos estuvieron «muy enamorados».

Tras estas duras declaraciones, Aída le ha preguntado sobre cómo ve su futuro junto a su actual pareja, Sergio Ayala. «Le veo superformal y que le guste la familia, me encanta», ha explicado asegurando que su relación con el concejal es real y no fruto de ninguna estrategia.