Isabel Sartorius: «Con las hormonas, ni novio ni nada. No me aguanto ni yo»

Tras pasar un verano que define como muy placentero, entre la playa y el campo,Isabel Sartoriusreapareció ante los focos para acudir al desfile de la firma Couchel, en el marco de la MFShow Curvies de El Corte Inglés, y hablar sin tapujos de su figura y de cómo se encuentra en pleno proceso de cambios hormonales. Es una manera como otra cualquiera de referirse a la menopausia.

«Me han dicho que vengo a un desfile de mujeres reales, que es lo que yo soy. Me sigo preocupando por mi figura, ya que tengo problemas de peso; pero es que ahora, a mis 50 años, cuando estoy en pleno momento de cambios hormonales. Al tenerhipotiroidismo se me ha descompensado todo aún mas y ahora estoy intentando regularme con la ayuda de un médico. Me da vergüenza decirlo, pero por las mañanas me duele todo el cuerpo, las articulaciones, y resulta muy molesto. No me asusta la palabra menopausia, pero me parece mas agradable lo de los cambios», explica. Pese a todo, Isabel sigue siendo la mujer guapísima que cautivó a muchos con su encanto y mantiene su melena rubia, santo y seña de su físico.

«Mi hija está feliz en la universidad americana. Para las dos ha sido muy bueno. Estamos todo el día conectadas por el WhatsApp. Lo peor fue el primer mes pero al verla encantada estoy tranquila», cuenta sobre su hija Mencía, fruto de su relación con Javier Soto, que cursa estudios de Relaciones Internacionales y Sociología. En cuanto a amores... Sartorius hasta se lo toma con humor: «Con lo de las hormonas ni novio ni ná. No me aguanto ni yo», asegura entre risas.