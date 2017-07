Isabel Preysler y Vargas Llosa, días de intimidad en Nueva York

Si hay un destino que especialmente gusta a la pareja formada por Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler ése es la ciudad de los rascacielos. Su primer posado oficial ya como pareja comprometida se realizó precisamente en un ático de Nueva York la misma semana que Porcelanosa inauguró una tienda en pleno Manhattan. Enamorados y felices han sido muchas las ocasiones que han paseado por Central Park o visitado algunos de los restaurantes más punteros de la Gran Manzana y hasta acudido a la torre Trump donde también se puede comer muy bien además de tener la sede de Tiffani’s en su local comercial de la Quinta Avenida.

Pues estos días la pareja vuelve a pasear por las calles de esta ciudad donde la propia Preylsler me aclaró en su momento que no tienen intención de instalarse ni tampoco adquirir un apartamento, pero sí idea de viajar en numerosas ocasiones para cumplir con los compromisos del Premio Nobel y, una vez allí, disfrutar de una ciudad que tiene fama de tener vida las 24 horas del día. Este viaje es sólo el principio de las vacaciones que piensan disfrutar juntos y que este año no les hará viajar a un recóndito destino del mapa. «El año pasado nos fuimos lejísimos huyendo de los focos y al final nos cazó un paparazzi por lo que está visto que a veces resulta imposible poder tener un verano sin fotos», comentó Isabel. De ahí que a pesar de no querer anunciar cuál será el destino elegido lo que sí podemos avanzar es que serán unos días de paz y tranquilidad y mucha salud y bienestar.

De unos años a esta parte son muchos a los que se apuntan a las «vacaciones saludables» una moda que desde hace muchos años practican la hoy muy enferma Carmen Sevilla que solía recluirse en la clínica Buchinger de Marbella y hasta el propio Vargas Llosa que hacía lo mismo en sus años de casado con Patricia Llosa. Otros prefieren viajar hasta Suiza o la India para ingresarse en sus centros de salud (como Antonio Banderas) o encerrarse en el Sha Wellness Clinc como también ha hecho en más de una ocasión la propia Preysler. Sin duda un verano sano y reparador.