Isabel Pantoja y su Â«cÃ³mprate una vidaÂ» versiÃ³n 2.0

Isabel Pantoja vuelve a saborear el éxito de su profesión y se encuentra de gira por Perú. La acogida que tuvo la tonadillera por sus fans fue impresionante, aunque si algo ha sorprendido es el cambio radical de actitud de la artista que además de simpática y cercana, se ríe de sí misma y de sus momentos más polémicos. Hasta tal punto, que Pantoja reitera una de sus frases más célebres y se planta una camiseta básica con la reivindicación como eslogan.

En la portada de la revista Lecturas aparece prácticamente en su totalidad una foto de madre e hija saliendo del hotel en el que se hospedan en Perú, y pese a estar acostumbrados a que la cantante lance mensajes ocultos e indirectas en sus conciertos, ahora también lo hace con su estilismo.

En la imagen se puede apreciar como Isabel Pantoja, que durante sus últimas apariciones ha estado tapada y abrigada para cuidar su garganta, luce una camiseta gris holgada y de lo más veraniega con una frase que es toda una declaración de intenciones: «Cómprate una vida.

Frases polémicas

Esta es una de las respuestas más polémicas de Isabel Pantoja que pasará a la historia de la televisión tras dejar sin palabras a la reportera a quien lanzó el «dardo» y a todos los allí presentes. Ahora, la cantante la recupera con sentido del humor y se suma a la moda de las camisetas mensajes plantándosela en el pecho para atender sus compromisos en el país americano y de paso dejarse fotografiar por los paparazzis. Recordemos que en 2013 Pantoja se encaró con una reportera dede Europa Press en 2013, antes de su entrada en prisión, y dijo tajante: «¿Tu tienes vida? Pues cómprate una vida».

Ahora desde el medio citado han querido indagar qué hay detrás y han hablado en exclusiva con la marca responsable de la camiseta y aunque «todavía no quieren hablar de una colaboración con Isabel Pantoja, nos aseguran que la camiseta es suya y que muy pronto podrán adelantarnos más ¿Veremos a la cantante con una blusa que ponga "Dientes, dientes" o "No me vais a grabar más"?», han informado.