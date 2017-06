A Isabel Pantoja no le salen las cuentas tras su regreso musical

Cuando el pasado mes de noviembre Isabel Pantoja se subía de nuevo a un escenario, tras un doloroso retiro marcado por su ingreso en prisión el 21 de noviembre de 2014, parecía que la tonadillera retomaría el pulso de las giras, las promociones, las entrevistas, los programas de televisión... Sin embargo, ha optado por permanecer al margen del foco mediático, salvo cuando toca actuar en directo.

Esta semana se ha sabido que Pantoja ha firmado nuevos conciertos, además de los que ya tenía programados. El 24 de junio tendrá una de sus citas más emotivas en Sevilla. Será en el estadio de La Cartuja y con la orquesta de 80 músicos que la acompaña en su gira «Hasta que se apague el sol». La siguiente fecha es el 7 de julio en la plaza de toros de Murcia. Y la sorpresa ha llegado con la contratación de una gala en Mirivilla (Bilbao), el 28 de octubre, después de sus espectáculos en el James L. Knight Center de Miami, el 13 de octubre, y en el coliseo de San Juan de Puerto Rico, el 15 del mismo mes.

«Isabel tendría que hacer una gira mucho más amplia para poder solucionar sus problemas económicos, pero con una orquesta de 80 músicos es imposible. Sale carísimo contratarla y no hay quien sostenga esos gastos. Ni los más grandes del rock van con tanta compañía», asegura un empresario, que en su momento aconsejó a Pantoja que apuntara a lugares con menor aforo, con una compañía más modesta de diez músicos y su cuadro flamenco. «Podría recorrer casi todos los teatros y seguro que llenaría. Menos grandioso, aunque más cercano a sus fans», dice.

Reclusión en casa

Lo cierto es que desde que Pantoja puso su vuelta musical en manos de Universal Records, sus apariciones únicamente han sido con la bata de cola o los vestidos de escenario que le ha diseñado Eduardo Ladrón de Guevara para esta mini gira. No desea estar en ninguna parte, salvo en su casa y junto a su familia. «Isabel está en Cantora y allí recibe a sus amigos, a sus fans y a la gente que le interesa. Tiene el mismo carácter de siempre, está fuerte aunque pase por sus momentos de bajón, pero sobre todo está muy protegida. Jamás ve los programas que hablan de ella, porque con su temperamento estaría llamando en directo cada dos por tres. Lo último que vio, por casualidad, fue cuando dijeron que había puesto en venta su casa de Sevilla, y no veas cómo se enfadó», asegura un amigo de la familia.

Pendiente de su madre y sus tres nietos, la artista sevillana no acaba de asumir que para estar en la cresta de la ola tendría que mudarse de nuevo a Madrid y vivir en un piso de alquiler. Lo hizo los días previos a su último concierto en la capital, pero no podía dar un paso sin la compañía de los paparazzi que aguardaban en el portal del edificio frente al Retiro. «Ahora, cuando viene a la capital se queda en casa de una íntima amiga que vive cerca del aeropuerto», comenta ese amigo.

Más tranquila con la nueva vida familiar de su hijo Kiko, hoy a Pantoja sólo le angustia el divorcio de su hija Chabelita con Alejandro Albalá. «La demanda ya está en el juzgado de Sanlúcar. Por un error de la procuradora se presentó en el juzgado de Espartinas, pero ya está desviado al de Sanlúcar La Mayor (Sevilla)», asegura una fuente directa de Chabelita, quien, en una acertada decisión, no registró su matrimonio mexicano en España. No quiere estar oficialmente casada con su ex en nuestro país ni un solo día.