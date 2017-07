Isabel Pantoja se niega a ver a Máximo Valverde en un concierto

Isabel Pantojaha ofrecido un concierto inolvidable en Murcia este viernes en recuerdo del fallecido cantante Juan Gabriel. Pero además de la tonadillera, la noche ha tenido otro protagonista: Máximo Valverde.

Según Chance, cuando el concierto había finalizado, el actor fue a saludar a la que de antaño era su amiga cuando una persona de seguridad le negó el paso.

«El concierto muy bien, la actitud de ella fatal. He intentado verla y me ha dicho que no quiere recibirme, o sea que me parece fatal, horroroso», ha declarado Valverde.

«Como no me ha dado ninguna explicación me he sentido fatal, he venido de Madrid solamente a verla. Ya hablaremos tranquilamente», ha expresado atónito el actor. «Todos los amigos que tiene se le están yendo porque esa no es forma de recibir a los amigos».

No obstante, el enfado de Isabel Pantoja podría tener su origen en unas declaraciones que hizo Valverde hace dos años sobre Chabelita. Dijo que que sin ser hija de Isabel Pantoja, la joven estaría trabajando por tres pesetas en Perú.