Irina Shayk se confiesa: «Habría dado cualquier cosa por ser un hombre»

Irina Shayk lo volvió a hacer. La novia de Bradley Cooper deleita a todos sus fanáticos con un nuevo desnudo en blanco y negro para la revista GQ Italia. La modelo, de 30 años, posó para el fotógrafo Mario Sorrenti y concedió una entrevista realizada por el director creativo de Givenchy, Riccardo Tisci.

@gqitalia @mario_sorrenti @riccardotisci17 @heiko_keinath @smrichardson1 #GQitalia Una foto publicada por irinashayk (@irinashayk) el 18 de Ago de 2016 a la(s) 7:52 PDT

Entre preguntas y respuestas, Irina recordó los inicios de su carrera y su infancia con sus padres y su hermana en la ciudad de Yemanzhelinsk: «Tengo solo buenos recuerdos», afirmó Shayk. Sin embargo, no fue de lo único que conversó. La modelo confesó que «en su época de adolescente no se sentía a gusto con su cuerpo». «Nací y crecí en un pueblo pequeño y ni siquiera pensaba que fuese especialmente guapa. A los 14 años, habría dado cualquier cosa por ser un chico: estaba convencida de que era horrible y de que nadie me encontraría nunca atractiva», declaró.

#IrinaShayk @gqitalia @irinashayk @smrichardson1 @akkishirakawa @rosemarieswift @heiko_keinath #MarioSorrenti Una foto publicada por mario_sorrenti (@mario_sorrenti) el 21 de Ago de 2016 a la(s) 3:54 PDT

También, contó que no soñaba con modelar y que de niña odiaba los vestidos de color rosa y flores que le hacía poner su madre. Asistió a una escuela de música y a los 19 años descubrió su pasión por las pasarelas de casualidad.

@gqitalia @mario_sorrenti @riccardotisci17 @heiko_keinath @smrichardson1 #GQitalia Una foto publicada por irinashayk (@irinashayk) el 18 de Ago de 2016 a la(s) 7:51 PDT

Su vida cambió cuando acompañó a su hermana Tatiana a un casting de una agencia de modelos y su belleza no pasó desapercibida. Aunque sus primeras experiencias en el mundo de la moda no fueron tan gratas. «Nunca había viajado en avión hasta los 19 años. Cuando llegué a París por primera vez tenía 20 años, y nada que ponerme ni que comer. Recuerdo que me sentía muy avergonzada delante de otras modelos por cómo iba vestida», recordó Irina.