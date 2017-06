Irene Junquera rompe con su prometido, el medallista olímpico Cristian Toro

«Irene Junquera rompe con su prometido». Así titula la revista 'Corazón' la noticia que ha pillado por sorpresa al mundo del papel cuché. Según el medio citado, «la periodista y el medallista olímpico Cristian Toro han puesto punto y final a su noviazgo tras cuatro años de relación».

Al parecer aunque han intentado lo imposible para que la distancia no les pasara factura, sus compromisos profesionales y la relación a distancia que mantenían en los últimos tiempos ha terminado por dilapidar con su bonita historia de amor. Recordemos que a lo largo de estos cuatro años, la pareja ha tenido que convivir entre Madrid, donde ella trabaja, y Avilés, donde él entrena.

Anoche lo pasamos de lujo en el desfile de #EmidioTucci ¡genial la nueva colección primeravera/verano! @elcorteingles #ecimfshowmen Gracias @tomaspalaciostp @tpcomunicacion ❤️ Una publicación compartida de Twitter: @irenejunquera (@irenejunquera) el 7 de Sep de 2016 a la(s) 5:36 PDT

Aquí están los velocistas del equipo español de piragüismo. Mañana embarcan rumbo a Río K2-200m, K1-200m y C1-200m ¡A muerrrrrrteeee a por el oro! 🏅🏅🏅os estaremos apoyando 😃💪🏼👏🏼 #olympics #rio2016 Una publicación compartida de Twitter: @irenejunquera (@irenejunquera) el 10 de Ago de 2016 a la(s) 2:54 PDT

Irene Junquera se ha convertido en una imagen de lo más solicitada en la comunicación y este año ha sido muy activo profesionalmente para ella. Tras dejar «El Chiringuito de Jugones» que dirige Josep Pedrerol y pasar por Zapeando, la periodista optó por dar un giro radical a su carrera y embarcarse junto a Risto Mejide en la caravana de «All you need is love... o NO». Por su parte, Cristian, a quien mucho aún recuerdan por su paso por «Mujeres, hombres y viceversa», ha demostrado ser una gran promesa del deporte español como piragüista.

Pocos deportistas logran la hazaña de acudir a unos Juegos, sobre todo cuando la clasificación es tan complicada. Años y años de lucha y sacrificio que te han traído donde estás ahora. Disfrutad cada segundo, todo el país remará mañana con vosotros @saul_craviotto @torocarballo 🇪🇸🇧🇷🏅 gracias también a Miguel García, su entrenador por tirar de ellos siempre! Una publicación compartida de Twitter: @irenejunquera (@irenejunquera) el 17 de Ago de 2016 a la(s) 4:11 PDT

De hecho, el verano pasado ambos fueron de las parejas más destacadas de los Juegos Olímpicos de Río, y es que su amor estuvo muy presente en Brasil. Cristian, medallista olímpico, tuvo el apoyo de su chica durante la competición y junto a ella celebró su gran triunfo tras hacerse con el oro.

Ayer disfrutamos de un partidazo entre el Madrid y el Sevilla 👏🏼👏🏼 Una publicación compartida de Twitter: @irenejunquera (@irenejunquera) el 5 de Ene de 2017 a la(s) 4:53 PST

Hasta el momento ambos habían sido muy activos en redes sociales compartiendo su tiempo juntos y sin ocultar su amor. Sin embargo, de un tiempo aquí había llamado la atención las pocas imágenes juntos y Junquera, acostumbrada a dejarse ver en momentos señalados con su novio, fue sola a la boda de su compañero Risto Mejide con Laura Escanes hace un mes.

Cabe destacar, que manteniendo la discreción con la que han llevado su amor estos cuatro años, tras saltar la noticia ninguno de lo protagonistas se ha pronunciado al respecto.