Irene Junquera, ¿nuevo amor?

Tras haber puesto fin a una relación de más de cuatro años con el piragüista Cristian Toro (medalla de Oro en los últimos Juegos Olímpicos de Río de Janeiro) el pasado mes de abril, Irene Junquera podría haber vuelto a encontrar el amor junto al rapero Rayden.

La presentadora de«All you need is Love» y Rayden se conocieron en la boda de Risto Mejide con Laura Escanes, celebrada el pasado 20 de mayo en la localidad barcelonesa de Argentona. Desde el enlace todo apunta a que han ido forjando un vínculo cada vez mayor.

Todo el amor lo pusieron Laura y Risto, nosotros pusimos el gamberrismo!!! 😂🤣🤘🏻🍿 Una publicación compartida de Adriana Abenia (@adrianaabenia) el 21 de May de 2017 a la(s) 4:34 PDT

Saltaron las alarmas cuando el rapero, cuyo nombre real es David Martínez, publicó en su perfil de Instagram una fotografía en la que se vislumbraba la sombra del cantante dando la mano a una mujer junto al siguiente pie de foto: «Perdernos solo para reencontrarnos, buscarnos sin tomar la decisión (...). Dejar que se vacíe el cargador y poder contarlo que probemos nuestro fuego a discreción. Poder contarlo mientras gira el mundo nuestro alrededor sin importarnos».

"Perdernos solo para reencontrarnos, buscarnos sin tomar la decisión, tirar los “para siempre” y “desde cuando” dejar que se vacíe el cargador y poder contarlo que probemos nuestro fuego a discreción, poder contarlo mientras gira el mundo nuestro alrededor sin importarnos"... Una publicación compartida de R A Y D E N (@soyrayden) el 28 de Jun de 2017 a la(s) 1:11 PDT

Los usuarios no han tardado en comentar en su cuenta de la red social que la misteriosa chica a la que agarra Rayden se trataba de Irene Junquera. Casualidad o no, resulta que las sandalias de la misteriosa acompañante del rapero coinciden con las que la periodista lució días antes en otra imagen que ella misma publicó en su perfil de Instagram.