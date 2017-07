AsÃ­ es el internado americano en el que ha estudiado Felipe de Marichalar

Con un emplazamiento de ensueño y unas instalaciones inmejorables, el internado masculino Blue Ridge School, ubicado en Saint George, Virginia (Estados Unidos), se ha establecido como uno de los mejores del estado. No solo cuenta con uno de los mejores programas de educación, sino que además conforma un auténtico hogar para los estudiantes

En este idílico colegio americano ha estudiado el primogénito de la Infanta Elena y Jaime de Marichalar, Felipe de Marichalar. Hace dos años que sus padres, con el beneplácito de la Reina Doña Sofía, decidieron internarle en esta escuela para que el joven terminase los estudios, después de pasar por varias escuelas. El pasado 26 de mayo consiguió terminar con esa etapa de su vida al graduarse con el resto de sus compañeros de la clase de 2017.

